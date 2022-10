﻿Warten, bis der Arzt kommt: Lage in Kliniken und Praxen in SH spitzt sich zu

Wer ärztliche Hilfe braucht, der spürt zurzeit noch intensiver die Grenzen des Gesundheitssystems in Kiel. Kliniken und Arztpraxen sind überlastet. Das führt zu Wartezeiten und Frust. Das Gesundheitsministerium nennt Gründe – und warnt wiederholt davor, die Notaufnahmen aufzusuchen, wenn es nicht sein muss.

Kiel. Urlaubsengpässe, eine neue Corona-Welle und dazu die Erkältungszeit: Die Lage in den Kliniken und Arztpraxen in Schleswig-Holstein hat sich wieder zugespitzt. Das zeigt sich insbesondere in den überlasteten Notaufnahmen der Krankenhäuser.

Landesweit melden diese sich mitunter tageweise oder sogar für ganze Wochenenden von den Leitstellen ab. Und wenn die kleinen Kliniken der Region die Ampel auf Rot stellen, dann dauert es oft nicht mehr lange, bis auch der Maximalversorger, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), sich für zwei Stunden abmeldet – um nicht selbst überzulaufen. „Wir sind an der Grenze zu einer Lage, wo wir sagen müssen, weiter geht es nicht, sonst ist die Sicherheit der Patienten gefährdet“, sagt Domagoj Schunk, Leiter der Notaufnahme am Universitätsklinikum.