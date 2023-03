Land entwickelt Strategie zum Umgang mit KI in der Schule

Kiel (dpa/lno). Das Land Schleswig-Holstein will eine Strategie zum Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) im Bildungsbereich entwickeln. Die KI-Strategie Schule soll sich insbesondere mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die schulische Bildung befassen, teilte das Bildungsministerium am Montag in Kiel mit. «Alle reden gerade über ChatGPT, aber der Einsatz von KI in der Schule geht weit über diesen Bereich der textgenerierenden Chatbots hinaus», sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Es gebe noch viele andere ebenfalls schon sehr ausgereifte Systeme und Schule müsse sich darauf einstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gehe jetzt darum, eine umfassende Strategie zu entwickeln, die auf die Belange des Lernens und Lehrens eingehe, aber auch die Weiterentwicklung von Prüfungsformaten im Blick habe, sagte die Ministerin. «Selbstverständlich gehört dazu auch ein Leitfaden zum Umgang mit ChatGPT und anderen textgenerierenden Chatbots.» Ein solcher werde unter anderem auf der Grundlage einer Expertenanhörung erarbeitet und bis Ende April vorgelegt.

Nach Ansicht Priens bieten KI-Systeme richtig angewandt und kritisch begleitet ein enormes Potenzial, um das Lehren und Lernen weiterzuentwickeln. Zugleich habe die Diskussion um ChatGPT auch gezeigt, dass es großen Informationsbedarf zu Funktionsweise und Risiken von KI in Schule und Gesellschaft allgemein gebe.

© dpa-infocom, dpa:230313-99-936090/2