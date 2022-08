Abseits großer Campingplätze finden Urlauber mit Wohnmobil in Schleswig-Holstein Ruhe. Etliche Bauernhöfe bieten über den Stellplatzführer Landvergnügen ein Plätzchen an – aber nur für eine Nacht. Auch ein paar andere Regeln müssen beachtet werden.

Nach einer Nacht im Wohnmobil auf der Siloplatte nutzen Constance und Jürgen Hartnack aus Wilster den Vormittag für eine Fahrradtour. Das Paar genießt die Abgeschiedenheit auf dem Hof Schrödersbek in Neudorf-Bornstein. Später geht es weiter zu einem anderen Bauernhof in der Nähe von Kappeln.

Neudorf-Bornstein. Das Ideal vieler Wohnmobil-Urlauber ist die große Freiheit – auf leeren Straßen reisen und einsame Plätzchen weit ab von jedem Trubel zum Übernachten finden. Spätestens seitdem die Corona-Pandemie der ohnehin schon starken Nachfrage nach individuellem Reisen in Schleswig-Holstein einen Boom beschert hat, scheint der Traum geplatzt. Doch es gibt sie noch, die Idylle für spontane Caravaner.

Constance und Jürgen Hartnack haben sie gerade erst erlebt – mit ihrem Wohnmobil auf einem Bauernhof im Örtchen Neudorf-Bornstein zwischen Gettorf und Eckernförde. Hinter den Gebäuden durften sie ihren Wagen für eine Nacht auf der Siloplatte abstellen, direkt neben der Koppel, auf der die Welsh-Black-Rinder des Hofes grasen. Friedlicher konnte der Abend nicht sein, inklusive beeindruckendem Sonnenuntergang über den Wiesen, berichtet das Paar aus Wilster.

116 Bauernhöfe in Schleswig-Holstein machen beim Landvergnügen mit

Zufall war das mit dem Stellplatz dort jedoch nicht, denn der Hof Schrödersbek von Malte und Katharina Mohr ist im Stellplatzführer Landvergnügen eingetragen und damit eine von 116 Anlaufstellen in Schleswig-Holstein und rund 1300 bundesweit. Die Mohrs sind im zweiten Jahr dabei. „Das gefällt uns gut. Wir lernen interessante, nette Leute kennen und haben Abwechslung auf dem Hof“, sagt Malte Mohr.

„Die Gäste schätzen die Ruhe bei uns, das hören wir immer wieder“, so der 45-Jährige. Das gilt auch für die Hartnacks. „Wir fahren auch manchmal normale Campingplätze an, aber das hier ist charmanter“, erzählt Constance Hartnack. Sie und ihr Mann haben sich den Stellplatzführer für diese Saison zum ersten Mal zugelegt. „Wir waren schon siebenmal los“, so die 46-Jährige.

Das waren immer kurzentschlossene Wochenendtrips mit dem Knaus-Alkoven, dafür eigne sich das Landvergnügen-Netzwerk gut. Beide können sich aber auch vorstellen, auf diese Weise einen längeren Urlaub zu verbringen, jeden Tag auf einem anderen Hof. Denn das Konzept sieht vor, dass jeder Gastgeber höchstens für eine Übernachtung besucht wird. Mehr als drei Gäste-Fahrzeuge gleichzeitig – Campingbus, Reisemobil oder Wohnwagen – sind nicht erlaubt.

Die Landwirte Katharina und Malte Mohr mit Tochter Anna-Lena (2) öffnen ihren Hof in Bornstein inzwischen im zweiten Jahr für Camper auf Durchreise. Dafür kaufen die Gäste gern im Hofladen ein. © Quelle: Tilmann Post

Zelte sind allenfalls auf dem Autodach zugelassen. Reservierungen sind nicht möglich. Die Gäste kündigen ihre Anreise höchstens 24 Stunden vorher telefonisch an. Auf Hof Schrödersbek in Bornstein hat Jürgen Hartnack erst am gleichen Abend angerufen. „Das Spontane ist unser Ding, das machen wir immer so“, berichtet der 61-Jährige. Deshalb sei es aber auch schon vorgekommen, dass alle Plätze belegt waren.

Landvergnügen: Übernachtung mit dem Wohnmobil kostet nichts

„Das Angebot ist gefragt“, stellt er fest. Besonders dort, wo es zusätzliche Freizeitmöglichkeiten gibt. Auf dem Gut Sophienhof in Waabs, wo Gäste auch Fußball- und Swing-Golf spielen können, sei er zuletzt bei einer Tour mit seinem Sohn nicht untergekommen und musste einen anderen Hof anfahren. In den meisten Fällen gibt es weder Strom und Wasser noch Sanitärräume. Die Gäste müssen autark und sich darüber im Klaren sein, dass sie nicht auf einem Campingplatz stehen, sondern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Dafür kostet die Übernachtung nichts. Nur für den Stellplatzführer – der als 600-Seiten-Katalog per Post ins Haus kommt – fallen 50 Euro an. Dafür gibt es den Zugriff auf die Adressen der Höfe auch zusätzlich per App und eine Vignette für die Windschutzscheibe für eine Saison, ohne die Übernachtungen nicht möglich sind. Als Gegenleistung für die Gastfreundschaft sollen die Camper im Hofladen einkaufen.

„Wir unterstützen die Idee und kaufen jedes Mal etwas“, so Jürgen Hartnack. Bei den Mohrs hat sich das Paar mit Kartoffeln, Eiern und Bohnen eingedeckt. „So bringt uns das auch etwas“, sagt Katharina Mohr. Die 34-Jährige und ihr Mann haben vor einigen Jahren ohnehin auf Direktvermarktung umgestellt.

Die einmalige Übernachtung sei keine Konkurrenz zu den großen kommerziellen Angeboten, eher eine Entlastung. „Man nimmt sich nichts weg“, so Malte Mohr. Manche Gäste seien froh, am nächsten Tag wieder einen Campingplatz ansteuern zu können, um zu duschen und einen Stromanschluss zu haben. Anderen wiederum sei es dort ohnehin zu eng.

Neue Vermittler für Caravaner wie „Campspace“ und „Landreise“

Während es das Landvergnügen schon seit knapp zehn Jahren gibt, bringen inzwischen immer neue Vermittlungsplattformen im Internet Campingfans und Anbieter privater Kleinststellplätze zusammen. Auf bundes- und zum Teil weltweit agierenden Seiten wie campspace.com und landreise.de sind in der laufenden Woche bis zu 30 Möglichkeiten in Schleswig-Holstein zu finden. Vom Bauern- und Reiterhof bis zum Natur- und Wiesencamp – geworben wird mit Outdoor-Abenteuern.

Oft sind Genehmigungen für Kleinstcampingplätze notwendig Wer mit dem Gedanken spielt, seinen Garten oder eine Koppel zur Verfügung zu stellen, sollte sich erst über die gesetzliche Lage informieren. Nur weil es die Vermittlungsmöglichkeit gibt, heißt das nicht, dass es überall erlaubt ist. „Je nach Standort deines Grundstücks benötigst du möglicherweise eine Genehmigung, bevor du es vermieten kannst“, rät etwa Campspace seinen Interessenten. Bei Landvergnügen heißt es: „Ab wann eine angebotene Stellfläche als Campingplatz gilt, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt.“ Mit der Vorgabe, dass höchstens drei Fahrzeuge auf einem Privatgrundstück für maximal 24 Stunden und kostenfrei stehen dürfen, fühlt sich der Berliner Anbieter auf der sicheren Seite. „Es soll nämlich nicht der Anschein erweckt werden, hier würde ein Campingplatz betrieben oder ein campingplatzähnlicher Zustand entstehen.“ Übervolle Zelt- und Wohnmobilstellplätze, wild abgestellte Campingbusse, Konflikte mit Anwohnern – diese Situation der vergangenen zwei Jahre hatte dazu geführt, dass in Schleswig-Holstein bestehende Kleinstcampingplätze geduldet wurden. Das Kieler Innenministerium weist auf Nachfrage darauf hin, dass solche touristischen Nutzungen aber im Flächennutzungs- und im Bebauungsplan berücksichtigt sein müssen. Wenn es sich um eine „mitgezogene Nebennutzung“ handele, etwa an einem Bauernhof, könne unter Umständen auf eine Bauleitplanung verzichtet werden. Bei regelmäßiger gewerblicher Vermietung sei das aber nicht der Fall. Anbietern sei „anzuraten, eine entsprechende Genehmigung für die Zelt- und Stellplätze rechtzeitig einzuholen“, so Sprecher Tim Radtke.

Das sind nicht nur Plätze für Wohnmobile oder Zelte, es gibt auch kleine Hütten. Dafür fallen jedoch immer Kosten für die Übernachtung an, auch wenn es manchmal nicht einmal eine Toilette in der Nähe gibt. Je nach Ausstattung werden zwischen zehn und 50 Euro pro Nacht aufgerufen. Hinzu kommt manchmal auch eine Gebühr an den Vermittler. Andere Plattformen finanzieren sich durch eine Mitgliedsgebühr der Anbieter.