Endlich wieder tanzen und feiern: Beim Ball der Pferdefreunde in Neumünster eroberten die Menschen am Sonnabend binnen Minuten die Tanzflächen. Die Stimmung war von Anfang an blendend. Die Herrenwelt hatte definitiv die besseren Chancen, denn es waren deutlich mehr Frauen als Männer in die Holstenhallen gekommen.