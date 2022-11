﻿Dickes Minus trotz Steuerplus

Kiel. Die Landesregierung will trotz Rekordeinnahmen neue Schulden machen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) begründete das einerseits mit hohen Mehrausgaben für Bundes- und Landeentlastungspakete sowie für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Grüne lehnte es aber andererseits ab, zum Rotstift zugreifen. „Es ist weiterhin goldrichtig, nicht gegen die Krise anzusparen.“

Auf den ersten Blick geht Schleswig-Holstein rosigen Zeiten entgegen. Nach der jüngsten Steuerschätzung nimmt das Land im laufenden Jahr rund 618 Millionen Euro mehr ein als bisher erwartet. Für 2026 sind Steuereinnahmen von 14,5 Milliarden Euro prognostiziert. Das wären gut 2,2 Milliarden Euro mehr als derzeit. Die Steuerprognose ist eine Momentaufnahme in unsicheren Zeiten“, warnte Heinold. „Es wäre aber supergut, wenn es so käme.“

Selbst in diesem Idealfall, das zeigt ein zweiter Blick in die Landeskasse, bleibt das Geld in Schleswig-Holstein knapp. Der satte Überschuss im laufenden Jahr reicht nur, um das Defizit im Haushalt auf rund 100 Millionen Euro zu reduzieren. Und auch vom Geldsegen der nächsten Jahre bleibt kaum etwas übrig, weil das Land für die Entlastungspakete des Bundes (vom Inflationsausgleich über die Wohngeldreform bis zum 49-Euro-Ticket) und eigene Hilfsprogramme bis 2026 rund 1,5 Milliarden Euro aufbringen muss.

Haushalt 2023 mit neuen Krediten

Heinold hat damit unter dem Strich für den anstehenden Haushalt 2023 nicht mehr Geld zur Verfügung als bisher – und will neue Schulden machen. Die Ministerin will erstens den Notkredit für die Ukraine-Flüchtlinge ausweiten. Die Höhe des Nachschlags, den der Landtag beschließen müsste, steht noch nicht fest. Heinold möchte zweitens bis zu 350 Millionen Euro Kredite von einem Konjunkturausgleichskonto abbuchen. Dieses Konto dürfen Länder in Einklang mit der Schuldenbremse in Anspruch nehmen, wenn der Bund eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Wirtschaft feststellt. Ein Haken: Das Landesausgleichskonto ist bereits mit 100 Millionen Euro im Soll.

Lob von CDU und Grünen, Kritik von SPD und FDP

Rückendeckung erhielt Heinold von den Regierungsfraktionen. Eine Sparpolitik zu Lasten der staatlichen Infrastruktur, Sozialpolitik und Klimapolitik müsse unbedingt vermieden werden, meinte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter. „Eine Sparpolitik würde die bestehenden Krisen verschärfen und die wirtschaftliche Entwicklung und Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährden.“ Durch die Mehreinnahmen entstünden keinerlei neue finanzielle Spielräume für das Land, ergänzte Ole Plambeck (CDU). Die gemeinsam vom Bund und den Ländern beschlossenen Regelungen stellten das Land vor enorme finanzielle Herausforderungen.

Die Opposition rechnete mit Heinold ab. Beate Raudies (SPD) forderte die Regierung mit Blick auf die „erheblichen Mehreinnahmen“ auf, endlich „aus dem Quark zu kommen“ und die Kita beitragsfrei zu machen. Die FDP wünschte sich mit Hinweis auf „fantastische Steuereinnahmen“ eine Senkung der Kita-Beiträge und andere Projekte. Annabell Krämer beklagte zudem, dass Heinold noch keinen belastbaren Haushalt vorlege, aber heute schon wisse, dass man Schulden machen möchte. „Das hat mit seriöser Finanzpolitik nichts zu tun.“ In der Krise zu investieren, sei richtig. „Aber enorme Schulden machen, um den Koalitionsfrieden zu wahren, ist verwerflich.“

Von Ulf Christen