﻿Chef der Krankenhausgesellschaft zur Notlage der Kliniken: „Die Verantwortung liegt beim Land“

Kiel. Vorhang zu und alle Fragen offen: Nach der Aktuellen Stunde am Mittwochmorgen im Kieler Landtag warten Klinikbetreiber weiterhin auf verbindliche Zusagen vom Land, wie es mit geplanten Millionen-Investitionen weitergehen soll. Diese unbequeme Lage dürfte sich vorerst nicht entspannen, bedauert Patrick Reimund, Chef der Landes-Krankenhausgesellschaft. Dabei sei der Sanierungsstau erheblich.

Herr Reimund, ist die Unsicherheit der Kliniken nach der Aktuellen Stunde beseitigt?

Patrick Reimund: Über die Frage, was wann von welcher Koalition abgestimmt worden ist, können wir uns nicht äußern. Das wissen wir auch nicht. Wichtig ist aber festzuhalten: Alle Fraktionen haben sich dazu bekannt, dass in den Krankenhäusern ein erheblicher Investitionsbedarf vorliegt – und dass das Land Schleswig-Holstein dafür verantwortlich ist. Und auch, dass nach wie vor eine erhebliche Finanzierungslücke klafft. Die Verantwortung liegt beim Land gemeinsam mit den Kommunen. Diese Finanzierungslücke muss geschlossen werden, sonst können wir die Strukturen nicht umbauen. Das aber wäre dringend notwendig, weil wir die Krankenhäuser sonst nicht nachhaltig und energiesparsamer ausrichten können. Wir schleppen schon aus den Vorjahren einen Investitionsstau in Höhe von vielen Hundert Millionen Euro mit uns herum.

Reimund fordert schnell konkretere Zusagen

Provokant formuliert: Mit Lippenbekenntnissen der Landespolitik zu einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung können Klinikstandorte wie Pinneberg und Lübeck, aber auch Rendsburg-Eckernförde und Flensburg nicht viel anfangen?

Das ist richtig. Es muss jetzt schnell konkretisiert werden, welche Finanzmittel zur Verfügung stehen. Zumal absehbar ist, dass es in den nächsten Jahren weitere Investitionsprojekte in möglicherweise ähnlicher Größenordnung geben wird, um die Strukturen an die Anforderungen unserer Zeit und an das neue Finanzierungssystem anzupassen, das der Bund jetzt auf den Weg bringt.

Bis wann erwarten Sie vom Land verbindliche Zusagen?

Ich weiß, dass die angesprochenen Standorte schnell Klarheit benötigen. Das ist eine Aufgabe, die die Landesregierung zügig angehen muss.

Wann tagt der Landeskrankenhausausschuss das nächste Mal?

Er wird voraussichtlich im Januar oder Februar zusammentreten. Nur ob bis dahin die entsprechenden finanziellen Weichen gestellt sind? Es wäre wünschenswert, ist aber alles andere als sicher.