﻿Landesbeauftragte kritisiert 9-Euro-Ticket: Menschen mit Behinderung im Nachteil

Kiel. Das sei so unfair! Anfang der Woche empfing Michaela Pries in ihrem Büro am Kieler Landeshaus Besuch. Eine Rollstuhlfahrerin berichtete frustriert von einem geplanten Ausflug mit der Bahn nach Hamburg. Die Reise kam nicht zustande, weil die junge Frau trotz Assistenz erhebliche Sorge hatte, im aktuellen Fahrgastgewühl unterzugehen und nicht mehr unbeschadet zurückzukommen. Neben dem unfallfreien Ein- und Ausstieg in den Zug ging es auch darum, dass längst nicht jeder Zug über behindertengerechte, geschweige denn funktionsfähige Toiletten verfügt.

Pries, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, ist an diesem Mittwochnachmittag eine gewisse Ungeduld anzumerken. So könne es nicht weitergehen. Das 9-Euro-Ticket mit seinem erhöhten Fahrgastaufkommen habe die Probleme verschärft zutage gefördert. Gerade traf sie sich im Kieler Verkehrsministerium mit Vertretern der Nahverkehrsunternehmen zum Gespräch. Man habe ihr zugesichert, Sammelstellen an Bahnhöfen besser zu kennzeichnen und mobilitätseingeschränkten Menschen mehr Hilfe anzubieten. Das Ganze sei ein Auftakt, stellt Pries fest. Sie erwarte konkrete Verbesserungen, weil das Thema ein Dauerbrenner sei und längst nicht nur Rollstuhlfahrer betroffen seien, sondern auch Menschen mit Gehbehinderung und anderen Erkrankungen. Pries vertritt im Norden die Interessen von mehr als 500 000 Menschen.

Kritik am 9-Euro-Ticket: „WC-Nutzung im Zug leider nicht selbstverständlich“

„Das, was bei mir auf dem Schreibtisch landet, ist nur ein Bruchteil dessen, was sich im echten Leben tagtäglich ereignet“, betont die Landesbeauftragte mit Verweis auf Berichte aus Foren und Selbsthilfeorganisationen. In den vergangenen Wochen habe sie aber besonders viele Beschwerden bekommen, weil Menschen mit Behinderung in überfüllten Zügen in lebensgefährliche Situationen gerieten, weil Zugführer bereits losfuhren, obwohl Rollstuhlfahrer im Gedränge noch zusteigen wollten, und weil Menschen mit Gehbehinderung ins Gleisbett zu fallen drohten. „Und auch eine WC-Nutzung muss selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht.“ Viele nutzten diese Verkehrsform deshalb nicht mehr. „Die Mobilität auf der Schiene muss künftig für alle funktionieren.“

Diskussion über 9-Euro-Ticket: FDP betont Möglichkeit der Einflussnahme durch die Politik

Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide verweist auf die UN-Behindertenkonvention, zu der sich das Land Schleswig-Holstein verpflichtet habe und die in allen Ressorts umzusetzen sei. „Unsere Sorge ist, dass in der aktuellen Diskussion um das 9-Euro-Ticket und eine Nachfolgeregelung andere Aspekte ins Hintertreffen geraten“, sagt er. „Gruppen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, dürfen nicht das Nachsehen haben.“ Dazu zählten nicht zuletzt Menschen mit Behinderung. Von der Heide betont, dass Verkehrsunternehmen wie die Deutsche Bahn Parteien und nicht Gegenspieler seien. Zugleich unterstreicht er auf Anfrage, dass das Land über Hebel verfüge, um seine politischen Interessen durchzusetzen: Unter anderem gehe es um die Zuweisung finanzieller Mittel und die Vergabe bestimmter Strecken an die Unternehmen. Nicht nur der Ticketpreis müsse stimmen, sondern eben auch Angebot und Qualität.

Bahn-Sprecherin zu Barrierefreiheit: „Haben schon eine Menge getan“

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) betont auf Anfrage, dass man für die Barrierefreiheit „schon eine Menge getan“ habe. „Mehr als 90 Prozent der Reisenden der DB gelangen schon heute stufenlos bis zum Bahnsteig. Rund 70 Prozent der Fahrzeugflotte der DB im Regionalverkehr sind an einer Bahnsteighöhe barrierefrei und für andere Bahnsteighöhen zusätzlich mit fahrzeuggebundener Ein- und Ausstiegshilfe ausgestattet.“ Und mehr als 1100 mobile Hubgeräte, Rampen, Treppenlifte und Elektromobile erleichterten an DB-Bahnhöfen den Ein- und Ausstieg.

Eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Nah.SH räumt allerdings ein, dass die Nachfrage im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket „extrem hoch“ sei, „sodass die Mitfahrt besonders für mobilitätseingeschränkte Reisende beschwerlich oder teilweise unmöglich wird“. Man empfehle Reisenden, die Hilfe beim Ein-, Um-, und Aussteigen benötigen, ihre Reise vorab bei der Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. „So kann notwendiges Servicepersonal oder Einstiegshilfen sichergestellt werden. Auch die Bahnhofsmission bietet an diversen Bahnhöfen Unterstützung an.“

Pries stellt klar, dass es ihr keinesfalls darum gehe, die Bahn schlechtzureden. Sie kenne ein Paar mit Behinderung, das wenig Geld habe und mit dem 9-Euro-Ticket erstmals in seinem Leben in den Urlaub habe fahren können – zwei Tage nach Sylt. Nur dass der Fahrstuhl in Husum seit drei Jahren nicht funktioniert, sei bei dieser Gelegenheit eben auch zu erwähnen.