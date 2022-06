﻿Landesparteitag der Grünen: Kampfkandidatur um das Umweltministerium

Beim Landesparteitag der Grünen kommt es am Montag zu einer Kampfkandidatur: Philipp Schmagold will Tobias Goldschmidt das künftige Umweltministerium streitig machen. Wie groß seine Chancen sind.

Kiel/Neumünster. Konkurrenz für Tobias Goldschmidt: Kurz vor dem Landesparteitag der Grünen in Schleswig-Holstein zeichnet sich eine Kampfkandidatur um das Amt des künftigen Umweltministers in der schwarz-grünen Landesregierung ab. Überraschend tritt auch Philipp Schmagold zur Wahl an.

Der außerordentliche Landesparteitag findet am Montag um 18 Uhr in Neumünster statt. Die rund 130 Delegierten sollen über den in den vergangenen Wochen mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Damit verbunden ist der Beschluss über das Personaltableau. Auch die CDU kommt zur gleichen Zeit zu einem Parteitag zusammen, um dem Vertrag die Zustimmung zu erteilen.