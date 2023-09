Habeck zum Nationalpark Ostsee: „Ihr seid auf dem richtigen Weg“

Neumünster. Nach herben Niederlagen der Grünen in der schwarz-grünen Koalition hat die Basis der Grünen ihren Spitzenpolitikern den Rücken gestärkt. So war ein Landesparteitag am Sonnabend in der Stadthalle Neumünster mit rund 100 Delegierten ausdrücklich als warme Regendusche konzipiert: Die Schlacht in Sachen Asylpolitik und Nationalpark Ostsee sei noch nicht geschlagen, hieß es immer wieder. Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte man einen prominenten Mutmacher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Am erstaunlichsten ist die Debatte über den Nationalpark Ostsee“, wundert sich Habeck. Das Argument, wonach Naturschutz angeblich zum Nachteil von Tourismus, Fischerei und Wirtschaft führe, entspreche exakt dem, worüber Schleswig-Holstein vor Jahrzehnten schon einmal gestritten habe.

Damals, so Habeck, sei es um den Nationalpark Wattenmeer gegangen – bloß dass sich all das an der Westküste längst ins Gegenteil verkehrt habe: Sylt, Amrum, Föhr und viele andere würden heute mit dem Nationalpark werben. Aus gutem Grund: „Nachhaltigkeit ist ein Wertschöpfungskriterium“, sagt Habeck. „Ihr seid also auf dem richtigen Weg.“

Einstimmiges Votum der Grünen zum Nationalpark Ostsee

Der Parteitag sichert Umweltminister Tobias Goldschmidt in der Landesregierung einstimmig maximale Unterstützung zu: Auch wenn die CDU einen Schlussstrich ziehen wolle, werde man weiter für einen Nationalpark streiten. Jetzt erst recht. „Pflanzen und Tiere sterben“, sagt Sina Clorius, Sprecherin der Grünen-Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grünen seien die einzige Partei, die sich um den Schutz der Ostsee kümmert. Alternativ zum Nationalpark könne man sich allerdings auch mehrere Naturschutzgebiete vorstellen, sagt Clorius Richtung CDU-Koalitionspartner. Unter einer Bedingung: „Dann müssen das Nullnutzungsgebiete sein.“

Minister Goldschmidt meldet sich zu Wort. „Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir uns von der Nationalpark-Idee verabschieden müssen. Wir Grünen stehen nicht für Larifari.“ Zugleich wirbt er für nutzungsfreie Räume, die er als „das Immunsystem von Meeren“ bezeichnet. Den Grünen sei es nicht egal, wenn sich Schweinswale in Fischernetzen verheddern und sich wegen starker Nährstoffeinträge Todeszonen immer weiter ausbreiten. Das werde weiter so bleiben.

Grüne stoßen mittlerweile auch in Schleswig-Holstein auf kräftigen Gegenwind

In Hintergrundgesprächen berichten Grüne an diesem Sonnabend immer wieder von Anfeindungen. Landeschefin Anke Erdmann spricht von einer veränderten Stimmung im Land. Jahrelang sei man auf einer Welle der Sympathie gesurft. Jetzt komme der Wind von vorn. „Die Transformation ist kein Sommermärchen im Konfettiregen. Wir holen jetzt unsere Gummistiefel raus.“

Habeck hatte am Wochenende im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zur Migrationspolitik Stellung bezogen. Nicht alle Zuwanderer hätten ein Recht hierzubleiben. Wenn eine freiwillige Ausreise nicht zustande komme, müssten die Menschen zurückgeführt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Landesparteitag in Neumünster lobt Habeck Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré, die längst zu einer grünen Galionsfigur geworden ist. Der rechte Populismus lebe davon, zentrale gesellschaftliche Konflikte so zuzuspitzen, dass eine gemeinsame Lösung unmöglich erscheine. „Es gibt einen Sound in der Debatte: Alle gegen die Grünen.“ Das habe einen Grund: „Wir stehen im Zentrum der Gesellschaft, in der die Lösungen organisiert werden.“ Riesenapplaus aus dem Saal.

Rasmus Andresen zur Europawahl nominiert

Einer der Schlüssel liege in der EU, nötig sei ein verbindliches Verteilsystem von Migranten. Der Flensburger Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen ruft vor allem die Unionsparteien auf, im Konflikt um Asylpolitik bloß nicht umzukippen. In Brüssel und Straßburg würden politische Auseinandersetzungen geführt, die an den Kernfundamenten rütteln.

„Orban, Le Pen und die AfD legen die Axt an unsere Demokratie. Unsere Aufgabe ist es, Vielfalt und Zusammenhalt ins Zentrum zu stellen.“ Mit 97 Prozent der Stimmen nominieren die Delegierten Andresen erneut zur Europawahl im kommenden Jahr. Das letzte Wort hat eine Bundesdelegiertenversammlung im Herbst.

Lesen Sie auch

Nein, Regieren sei nicht einfacher geworden, räumt Finanzministerin Monika Heinold ein – nicht im Bund, aber auch nicht im Land. Die CDU habe den Grünen im Streit um sichere Herkunftsländer deutlich gemacht, dass Schleswig-Holstein im Bundesrat keinesfalls das linke Korrektiv zur Bundesregierung sein werde. Umso wichtiger sei das Signal von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gewesen, als er sich so klar gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD positionierte. Man werde weiter mit ihm vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grünen-Landesverband verzeichnet noch immer einen Zuwachs. Nach Parteiangaben hat man inzwischen 5800 Mitglieder.

KN