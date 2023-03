﻿Nouripour sieht Grüne in SH als Vorbild für ganz Deutschland

Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023 in vielen Gemeinden mindestens auf Platz zwei kommen: Am Wochenende schärft der Landesverband auf einem Landesparteitag in Neumünster sein linkes Öko-Profil.

„Die Kommunalwahl ist wirklich unsere größte Wahl“: Zum Landesparteitag der Grünen in Neumünster begrüßte Landeschefin Anke Erdmann Bundeschef Omid Nouripour. Was der Gast zum Dank bekam? Rapsöl.

Neumünster. Solidarität mit Klimaprotestlern, die „richtigen Lehren aus Lützerath ziehen“, ein „Booster für die Schiene“ und eine Umsatzsteuerbefreiung für klimafreundliche Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst: Sieben Wochen vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein haben die Grünen am Wochenende ihr Profil als linke, feministische Öko-Partei geschärft.

Am 14. Mai streben die Parteifreunde landesweit Platz zwei an, an manchem Ort sogar Platz eins. 1500 Grüne stehen auf 150 Listen zur Wahl – mehr als jemals zuvor. Entsprechend war der Landesparteitag am Wochenende in Neumünster von Öko-Herzensanliegen geprägt.

Grünen-Landeschefin Erdmann: Stopp von Plänen für Windkraft ein „Schlag ins Kontor“

„Die Kommunalwahl ist wirklich unsere größte Wahl“, sagte Parteichefin Anke Erdmann. Für die Grünen gehe es um sehr viel mehr als um Ämter und Mandate. „Wir sind noch nicht auf dem 1,5 Grad-Pfad. Es gibt nur ein kurzes Zeitfenster zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens.“ Deshalb sei das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom vergangenen Mittwoch zum Windkraftausbau im nördlichen Schleswig-Holstein ein Schlag ins Kontor. „Ich verspreche euch, wir werden eine Lösung finden“, sagte Erdmann. „Ein Moratorium kann keine Lösung sein.“

Erdmann sprach sich auch für kreditfinanzierte Klimainvestitionen aus und bedauerte, dass die CDU-Koalitionspartner im Kieler Landtag diesem Ansatz gerade eine Absage erteilt hatten. Auch die Grünen sprächen sich für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Schuldenbremse aus. „Aber für die wirklich wichtigen Themen brauchen wir Kohle.“ Kohle? Erdmann korrigierte sich: Geld. „Wir dürfen nicht nur die Euro-Schulden, sondern müssen auch die Klima-Schulden im Blick haben.“

Omid Nouripour: CDU hat Hausaufgaben nicht gemacht

Bundesparteichef Omid Nouriour übermittelte den Nord-Grünen ungewohnt artig einen „Riesendank, weil ihr uns permanent Spitzenpersonal schickt“ – und nannte als Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dann aber ging er auf die Zeit der Krisen ein und räumte vor der Parteibasis ein, manche Kröte geschluckt zu haben. Energiesicherheit habe angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nun einmal oberste Priorität. „Wir wollten keine LNG-Terminals bauen, wir wollten keinen Streckbetrieb für Atomkraftwerke, und wir wollten sicherlich nicht Kohlekraftwerke aus der Reserve holen.“ Gemacht habe man das, weil die CDU-Kanzlerinpartei in den vergangenen 16 Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht habe. „Dieses Land war nicht krisenfest.“

Vieles war auch Parteigetöse. Dass Schleswig-Holstein ein Vorbild für ganz Deutschland sei – natürlich dank der Grünen. Dass die Grünen im 43. Jahr „immer dann am stärksten“ gewesen seien, wenn der Wind von vorne kam. Dass niemand in Deutschland seine Heizung ausbauen müsse. Aber dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Parteifreund aus Flensburg, den Leuten in Sachen fossile Energien nun einmal „reinen Wein“ haben einschenken müssen.

„Nimm ganz viel mit aus Schleswig-Holstein“, wandte sich Finanzministerin Monika Heinold an Nouripour. „Haut rein in Berlin, damit die Koalition eine Fortschrittskoalition ist und der Zug nach vorne rollt.“ Die Grünen seien in Kiel in der dritten Legislatur in Folge in Regierungsverantwortung. Wie das vergleichsweise reibungslos funktioniere? „Wir gestalten, wir sind konstruktiv, wir reden gut über uns und nicht schlecht über andere“, sagte Heinold. Das werde die Partei auch die nächsten Wochen machen – „damit wir in ganz viele Kommunalparlamente kommen.“