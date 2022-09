﻿Landespolitiker erklären sich mit Wirtschaftsminister Madsen solidarisch

Der Übergriff auf Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat Landespolitiker in Schleswig-Holstein alarmiert. Vorfälle wie dieser, und erschienen sie zunächst auch noch so harmlos, seien nicht akzeptabel. Madsen selbst spielte den Angriff in einer Warnemünder Diskothek herunter.

Kiel/Rostock. Wie harmlos ist ein solcher Übergriff? Landespolitiker in Schleswig-Holstein diskutieren über eine nächtliche Anfeindung auf Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Laut „Ostsee-Zeitung“ hatte Madsen Mitte August in Rostock, wo seine Familie lebt, seinen 50. Geburtstag gefeiert und die Party am späten Abend in der Diskothek des Neptun-Hotels Warnemünde ausklingen lassen. Dort sei eine betrunkene Frau auf ihn zugekommen, habe ein Glas Selterwasser auf ihn gekippt und ihn dafür beschimpft, die Bundesgartenschau abgesagt zu haben. Madsen war vor seiner Berufung als Minister in Rostock Oberbürgermeister gewesen.

Madsen selbst will an seinem Verhalten in der Öffentlichkeit vorerst nichts ändern. „Für mich war das Ganze nicht einmal ein nennenswerter Vorfall“, sagte er am Donnerstag den Kieler Nachrichten. Sein Nachfolger im Rostocker Rathaus dagegen, der kommissarische Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD), bezeichnete den Übergriff laut Ostseezeitung als grenzwertig.