Landespolizei zählt 19.283 Tempoverstöße in einer Woche

Zwei Milliarden Euro weniger Schulden - keine gute Nachricht?

Der Landesrechnungshof - und nicht nur der - hatte von Anfang an den Verdacht, dass der vom Landtag beschlossene Corona-Notkredit zu üppig ausgefallen war. Nun schaltet auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) einen Gang zurück und schlägt eine Kürzung um satte zwei Milliarden Euro vor. Eigentlich eine gute Nachricht. Warum es trotzdem Kritik gibt, lesen Sie im Newsletter. In dem geht es auch um den mysteriösen Tod auf einer Toilette in der Gemeinde Havetoft. Und warum die Rettungsschwimmer in Kiel sauer sind, erfahren Sie auch.