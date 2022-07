﻿Landesregierung will in SH Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. In seinen ersten 100 Tagen will das schwarz-grüne Kabinett die Möglichkeiten neuer Windkraftflächen erkunden. Auch die Erzeugung von Solarenergie müsse einfacher möglich sein. Hintergrund ist die Energiekrise.

