Landjugend will nach Corona wieder feiern Landjugend will nach Corona wieder feiern

Die Landjugend Lindau-Revensdorf lädt erstmals nach zweijähriger Coronapause wieder zum Ball in den Lindenkrug in Großkönigsförde. Am Sonnabend, 18. Februar, soll wieder getanzt werden. Es ist das erste von mehreren Tanztreffen in diesem Jahr.