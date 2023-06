﻿Neues Kommunalrecht: Wie groß muss eine Fraktion sein?

CDU und Grüne haben im Landtag die Mindestgröße für Fraktionen in Kommunalparlamenten angehoben und damit kleineren Parteien das Leben schwer gemacht. FDP und SSW wollen die Reform mit einem Eilantrag vor dem Verfassungsgericht stoppen – mindestens bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache.

Schleswig. Der Streit um das Klein-Klein in der Kommunalpolitik geht in die zweite Runde. Am Freitag wird sich das Landesverfassungsgericht mit der Mindestgröße einer Fraktion in Kreistagen, Rathäusern und sonstigen Kommunalvertretungen befassen. Direkt betroffen sind Parlamente in vier Kreisen und 17 Städten von Kiel über Neumünster und Lübeck bis Kaltenkirchen und Schwentinental.