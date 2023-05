﻿ Beschränkung kleiner Parteien: Landtag SH soll Stellung beziehen

Kiel. Die Aufforderung des Landesverfassungsgerichts Schleswig-Holstein ist eindeutig. Der Landtag habe Gelegenheit, sich bis Dienstag, 9. Mai, 12 Uhr, schriftlich zu einem Antrag von FDP und SSW zu äußern. Die beiden Fraktionen hatten vergangene Woche Klage gegen eine Gesetzesänderung erhoben, wonach künftig in Kreistagen und größeren Gemeindevertretungen Fraktionen erst ab drei statt bislang zwei Mitgliedern gebildet werden dürfen. Faktisch würde das bedeuten, dass mindestens neun Prozent der Wählerstimmen nötig wären, um Fraktionsstatus zu erreichen.

Geboten sei höchste Eile: Da diese Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften bereits ab 1. Juni und damit kurze Zeit nach den bevorstehenden Kommunalwahlen am 14. Mai in Kraft treten soll, hatten die Kläger einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, also auf einen vorläufigen Stopp.

Am Montag trat kurzfristig der Ältestenrat zusammen

Am Montag beriet kurzfristig der Ältestenrat des Landtags, ob man das Parlament noch am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenrufen soll. Dann aber verständigte man sich mit dem Gericht auf eine Fristverlängerung um einen Tag. Die Folge: Am Mittwoch soll noch vor Beginn der Plenartagung der Innen-und Rechtsausschuss tagen und eine Beschlussempfehlung abgeben. Diese wird kurz darauf im Landtag debattiert, damit der endgültige Beschluss rechtzeitig bis 12 Uhr dem Gericht übermittelt werden kann.

In ihrer Normenkontrollklage hatten FDP und SSW auch die Beschränkung von Bürgerbegehren angezweifelt. Darum aber soll es vor Gericht erst im Hauptsacheverfahren gehen. Mit einem abschließenden Urteil rechnen die Kläger noch in diesem Jahr.