﻿An Raubüberfällen auf Seniorinnen war er nicht beteiligt

Vier Einbruchsdiebstähle und zwei Raubüberfälle auf Seniorinnen in Schleswig-Holstein hatte die Anklage einem 56-Jährigen zur Last gelegt. Doch verurteilt wurde der aus Kuwait stammende Palästinenser am Ende „nur“ wegen eines Einbruchsdiebstahls.

Kiel/Bad Segeberg. Sechs schwere Straftaten legte der Staatsanwalt einem vorbestraften Einbrecher (56) zur Last. Auch zwei brutale Raubüberfälle auf Seniorinnen wurden ihm zunächst vorgeworfen. Doch ein viertägiger Prozess im Kieler Landgericht stellte klar, dass der aus Kuwait stammende Palästinenser nicht an erpresserischem Menschenraub beteiligt war.

Die Strafkammer verurteilte den Angeklagten „nur“ wegen eines Einbruchsdiebstahls. Zuvor hatte er eingeräumt, gemeinsam mit zwei Komplizen am 15. April 2021 in ein Einfamilienhaus in Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingestiegen zu sein. Den abwesenden Bewohnern fehlten danach 500 Euro Bargeld und eine Chanel-Handtasche im Wert von 6000 Euro.

Anklage in Kiel rückte vom Vorwurf des erpresserischen Menschenraubs ab

Für diesen schweren Diebstahl verurteilte die 10. Strafkammer den Angeklagten zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Unter Einbeziehung einer einschlägigen Vorstrafe des Hamburger Landgerichts muss er nun drei Jahre und drei Monate absitzen. Der Staatsanwalt plädierte noch wegen weiterer Einbrüche – in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) – auf „schuldig“. Hier fehlten der Kammer jedoch letztlich die Beweise.

Vom Vorwurf des erpresserischen Menschenraubs war nach entlastenden Zeugenaussagen auch die Anklage abgerückt. In diesen beiden Fällen glaubten am Ende alle Prozessbeteiligten an die Unschuld des 56-Jährigen, der zwei Bekannte als mutmaßliche Täter belastet. Gegen sie bereitet der Staatsanwalt jetzt die Anklage vor.

Die Beschuldigten sollen bei zwei Einbrüchen die hochbetagten Hausbewohner brutal in ihre Gewalt gebracht und erpresst haben. So fesselten sie laut Vorwurf in der Nacht zum 7. September 2021 in Breiholz eine 83-jährige Witwe an Armen und Beinen, stopften ihr Strümpfe als Knebel in den Mund.

Beinamputierter 81-Jähriger in Stapel mit Kabelbindern gefesselt und verletzt

„Wehe, wir finden kein Geld“ drohten die Täter der Seniorin an, um ihr das Versteck von Bargeld und Schmuck abzupressen. Während die Eindringlinge das Haus durchsuchten, konnte sich die Gefesselte befreien und zu Nachbarn fliehen. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten sie ohne Beute.

Zwei Monate später wurde ein Senioren-Ehepaar in seinem Wohnhaus in Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) überfallen. Der beinamputierte Mann (81) und seine Frau (80) wurden mit Kabelbindern gefesselt. Unter Druck verrieten sie das Versteck eines Portemonnaies mit 200 Euro Bargeld in der Küchenkommode.

Senioren gefesselt und geknebelt: Angeklagter belastet mutmaßliche Erpresser

In diesem Fall nahmen die Täter zudem einen Tresor mit dem Schmuck der verstorbenen Tochter der Eheleute mit. Durch die Fesselung erlitten beide Opfer schmerzhafte Schnitte an Händen und Unterarmen. Die Täter sollen DNA-Spuren an den Kabelbindern hinterlassen haben.

Der jetzt rechtskräftig von diesen Vorwürfen freigesprochene Angeklagte hatte schon vor dem Prozess drei Bekannte als mutmaßliche Täter belastet. Laut Handydaten aus tatortnahen Funkzellen sollen sie vor Ort gewesen sein. Zwei von ihnen sitzen in U-Haft. Der dritte Mann soll sich das Leben genommen haben.