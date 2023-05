﻿Serieneinbrecher überfiel Senioren in den eigenen vier Wänden

Kiel/Neumünster. Hauptschulabschluss, zwei Ausbildungen, gut bezahlte Jobs als Handwerker in einem florierenden Immobilienunternehmen: Jahrzehntelang schien das Leben des nicht vorbestraften Angeklagten rund zu laufen. Bis in einer Wohnung, in der er Fliesen verlegte, eine größere Summe Bargeld fehlte. Folge war die Kündigung.

Danach trank der Angeklagte als Fahrer eines Getränkelieferanten selbst zunehmend Alkohol, verlor nun wegen Trunkenheit am Arbeitsplatz Job und Wohnung. Warum der ehemalige Zeitsoldat der Bundeswehr im Herbst 2022 schließlich vier Raubüberfälle auf Senioren in Neumünster beging, kann er vor Gericht „beim besten Willen nicht erklären“.

Erst kam der Pflegedienst ins Haus, kurz danach der Räuber: Anna S. (79, Name geändert) öffnete arglos die Haustür, als der Angeklagte am 30. Dezember gegen 13 Uhr bei ihr klingelte. Der redegewandte, in Immobilienfragen kundige Mann täuschte Interesse an einem benachbarten Grundstück vor. Plötzlich bedrohte er die Seniorin mit einer Pistole und schlug ihr ins Gesicht.

Opfer wehrte sich: 84-jähriger Ehemann schlug mit der Bratpfanne zu

Als der 84-jährige Ehemann empört zu einer Bratpfanne greift, um den unerwünschten Besucher zur Rede zu stellen, kommt es zum Gerangel. Als der gehbehinderte Senior mit der Pfanne zuschlägt, entreißt der kleine und schmale, aber drahtige Angeklagte ihm den Gehstock, schlägt ihm damit in die Nieren und bringt ihn an der Kellertreppe zu Fall. Mit blutenden Wunden an Ellbogen und rechter Hand windet sich das Opfer vor Schmerzen.

Danach bugsiert der bei seinen Großeltern aufgewachsene Täter das Ehepaar aufs Schlafzimmerbett. Dort soll die Frau ihren Mann mit einem Lampenkabel fesseln. Dann presst der Angeklagte dem Paar 200 Euro Bargeld, EC-Karte und die zugehörige PIN-Nummer ab, bevor er nach seiner vierten und letzten Tat das Haus verlässt. Noch bevor er einen Geldautomaten erreichen kann, wird er festgenommen.

Schusswaffe des maskierten Täters war angeblich „nie geladen“

Schon in den ersten drei Fällen hatte sich der Angeklagte nach ähnlichem Muster Kontokarten und Geheimnummern beschafft. Die von dem maskierten Täter eingesetzte Schusswaffe war angeblich „niemals geladen“. Im ersten Fall vom 3. Oktober soll sich der Angeklagte einen Ersatzschlüssel zur Wohnung der Opfer verschafft haben.

Dort überraschte er die 87-jährige Bewohnerin gegen 19.30 Uhr im Bad. Er packte die geschockte Seniorin von hinten und presste ihr die Hand auf den Mund. „Schreien Sie nicht. Ich will Ihnen nichts tun. Ich will nur Geld!“ sagte der Räuber. Bevor er mit 200 Euro Bargeld und der EC-Karte flüchtete, schloss er zur Abwendung eines Notrufs das Telefon der Opfer in eine Kommode ein.

Schon sieben Minuten nach dem Überfall hob der Angeklagte vom Konto der Geschädigten 1000 Euro ab. Insgesamt erbeutete er im Tatzeitraum Oktober bis Dezember rund 5000 Euro. Seit seiner Festnahme sitzt er in U-Haft.

Geständnis erspart den Opfern den Auftritt als Zeugen vor Gericht

Den Opfern, erklärt der Angeklagte vor Gericht, sei er es schuldig, alles zu gestehen. Indem er ihnen den Auftritt als Zeugen vor Gericht und die Konfrontation mit den teilweise traumatisierenden Erlebnissen erspart, handelt er sich einen Bonus beim Strafmaß ein. Zudem freut sich jedes Gericht über einen „kurzen Prozess“. Schon am nächsten Verhandlungstag Ende Mai will die 10. Große Strafkammer das Urteil verkünden.