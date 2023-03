﻿Landgericht Kiel: Prozess um getöteten Sechsjährigen nicht-öffentlich

In Kiel steht ein 40-Jähriger vor Gericht, weil er im Wahn seinen sechsjährigen Sohn erstochen haben soll. Seit der Tat im September 2022 auf einem Campingplatz in Bösdorf ist der Mann in einer Psychiatrie untergebracht. Aufgrund seines Zustandes schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus.

Kiel. Ein schreckliches Ereignis im September des vergangenen Jahres beschäftigt seit Mittwoch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Kiel: Ein heute 40-Jähriger soll unter Wahnvorstellungen seinen sechsjährigen Sohn auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) getötet haben. Der Mann ist seitdem in einer Psychiatrie untergebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil es in der Verhandlung hauptsächlich um seinen Gesundheitszustand sowie den höchstpersönlichen Bereich des Sohnes und der Mutter gehen wird, beschloss die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Stefan Becker, die Öffentlichkeit bis zur Verkündung des Urteils auszuschließen.

Beschuldigter Vater: „Es tut mir so unendlich leid“

Bevor die Prozessbeobachter am Mittwochmorgen den Saal verlassen mussten, wollte der 40-Jährige aber noch einige Worte loswerden. „Es tut mit so unendlich leid, was passiert ist. Es fällt schwer, Worte zu finden, für das es keine Worte gibt“, sagte er unter Tränen und mit zittriger Stimme. „Es ist alles unendlich traurig und ein Albtraum. Es tut mir leid für all diejenigen, die diesen Albtraum miterleben müssen. Er fehlt mir so.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Staatsanwältin Gisela Flemming hatte zuvor in aller Kürze die Anklage verlesen. Demnach hatte der Vater am 25. September zwischen 2.45 und 3 Uhr im Zustand der Schuldunfähigkeit mehrfach auf seinen sechsjährigen Sohn eingestochen. Beide hatten zu dieser Zeit in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Bösdorf übernachtet. Laut Staatsanwältin handelte der Mann in der „wahnhaften Überzeugung eines nahenden Atomkriegs“, und war sich sicher, dass die ersten Bomben bereits fielen. Er sei in diesem Moment nicht in der Lage gewesen, das Unrecht einzusehen, so die Staatsanwältin. Im Anschluss habe er auch sich selbst töten wollen.

Prozess in Kiel: Empfehlung zum Ausschluss der Öffentlichkeit

Richter Becker wies danach darauf hin, dass es sich vor der Schwurgerichtskammer um ein Sicherungsverfahren handele. Es gehe nicht darum, den 40-Jährigen zu bestrafen, sondern die Frage zu klären, ob er weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben müsse.

Der Chefarzt der Psychiatrie, in der der Mann seit der Tat untergebracht ist, hatte sich im Vorfeld des Prozesses schriftlich an das Gericht gewandt. Demnach sei der psychisch schwer kranke Beschuldigte durch das Delikt stark belastet. Es bestehe Suizidgefahr. Diese und die psychotische Symptomatik habe zugenommen, je näher der Prozess rückte. Aus Behandlungssicht sei daher zu empfehlen, den Ablauf so „reizarm“ wie möglich zu gestalten.

Psychologin begleitet 40-Jährigen während der Verhandlung in Kiel

Die Kammer hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass auch Bildaufnahmen des 40-Jährigen im Gerichtssaal untersagt seien. Der 40-Jährige wurde von Justizbeamten sowie Mitarbeitern der Psychiatrie und einer Psychologin am Mittwoch erst in den Saal geführt, nachdem Fotografen und Kamerateams diesen verlassen hatten. Neben seinem Verteidiger Dr. Momme Buchholz wird auch die Psychologin den 40-Jährigen während des Prozesses begleiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben seinen anfänglichen Worten will sich der Mann auch im Laufe der nicht-öffentlichen Verhandlung zur Tat äußern. Das Gericht hat zunächst zehn Prozesstage angesetzt. Das Urteil ist für den 6. Juni vorgesehen.