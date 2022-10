﻿Sechs Jahre Haft für den Chef der „Koks-Taxis“

Sie versorgten Konsumenten von Kokain, Amphetaminen und Cannabis im Kreis Segeberg mit Drogen auf Bestellung. Nach dem Vorbild eines Pizza-Service lieferte die „Koks-Taxi-Bande“ den Stoff in vorgepackten Portionen à 50 Euro frei Haus. Am Mittwoch verurteilte das Kieler Landgericht den Chef und drei Mittäter zu Freiheitsstrafen.

Kiel/Segeberg. Zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels hat das Kieler Landgericht am Mittwoch den Chef (26) der „Koks-Taxi“-Bande verurteilt. Sein wichtigster Komplize (40) muss für drei Jahre in Haft. Er hatte laut Urteilsbegründung des Vorsitzenden Carsten Tepp sofort nach der Festnahme „ein Musterbeispiel an Aufklärungshilfe“ geleistet. Diese schlug jetzt strafmildernd zu Buche.

Hunderte Konsumenten kannten die Handynummer der Drogenlieferanten