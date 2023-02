﻿Landtag: Gefährden Hunde die Würde des Parlaments?

Eine Biogasanlage soll an der Landesstraße 49 bei Hoffeld entstehen. Das Interesse an dem Projekt ist groß: Am Mittwoch kamen viele Menschen aus Bordesholm und Umgebung zu einem Ortstermin am vorgesehenen Standort und zur folgenden Bürgerversammlung im Rathaus, um sich zu informieren. Eine Bürgerinitiative, die bereits 150 Unterschriften gegen die Biogasanlage gesammelt hatte, ruderte am Abend zurück. Das sind die Gründe.