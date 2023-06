In der Asylpolitik stoßen CDU und Grüne im Landtag von Schleswig-Holstein auf harte Gegensätze. Die FDP nutzte am Donnerstag einen Antrag, um auf diesen Dissens besonders hinzuweisen. Die Koalition rettete sich mit einem parlamentarischen Kunstgriff.

Kiel. Der Dissens zwischen CDU und Grünen ist so ernst, dass nicht einmal eine Enthaltung in Frage kam. So spielte die Koalition am Donnerstag auf Zeit mit dem Argument, dass in der EU die Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten noch über reichlich Details verhandeln müssten: Schleswig-Holsteins Landtag hat einen brisanten Antrag der FDP zur Asylpolitik in die Fachausschüsse überwiesen. Mit einer Entscheidung ist erst weit nach der Sommerpause zu rechnen.