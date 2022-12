﻿CDU und Grüne werden sich zur doppelten Staatsbürgerschaft nicht einig

Die CDU hat nach wie vor erhebliche Bedenken gegen eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Am Freitag debattierte Schleswig-Holsteins Landtag über entsprechende Reformpläne der Bundesregierung. Dabei traten Unterschiede vor allem innerhalb der Koalition von Union und Grünen offen zutage.

Seyran Papo (CDU): „Die Einbürgerung steht nicht am Anfang, sondern am Ende eines Integrationsprozesses.“

Kiel. „Sie sind nicht bereit, Farbe zu bekennen“, stellte die Kieler SPD-Abgeordnete Serpil Midyatli fest. Die Koalition aus CDU und Grünen hat am Freitag eine Grundsatzentscheidung zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vertagt. Die SPD hatte im Landtag auf breite Unterstützung eines entsprechenden Vorhabens der Bundesregierung gedrängt: Diese will Ausländern die deutsche Staatsangehörigkeit künftig schon nach fünf statt acht Jahren Aufenthaltszeit ermöglichen. Auch muss für die Einbürgerung nicht mehr grundsätzlich die bisherige Staatsbürgerschaft aufgegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Gegensatz zu den Grünen lehnt die CDU vor allem diesen zweiten Punkt bisher vehement ab – im Bund, aber auch in Schleswig-Holstein. So konnte sich die Koalition noch nicht einmal wie sonst üblich auf einen Alternativantrag einigen. Offiziell begründete man die Überweisung in den Fachausschuss damit, dass der Bund erst Eckpunkte vorgelegt habe. "Für verantwortungsvolle und gut informierte Entscheidungen braucht es mehr", sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). "Bis wir dieses Mehr haben, werden wir den Prozess der Ausgestaltung zum neuen Staatsangehörigkeitsrecht positiv begleiten."

Grünen-Abgeordnete Nies: „Herkunft ist Teil von Identität“

Dabei war in der vorangegangenen Debatte deutlich geworden, wie gern die Grünen das Anliegen der SPD unterstützen würden. „Unsere Herkunft ist Teil unserer Identität“, sagte die Abgeordnete Catharina Nies. „Mehrere Staatsangehörigkeiten zu haben, ist in vielen anderen Ländern kein Problem. Warum also bei uns?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für die CDU sprach die Kieler Abgeordnete Seyran Papo. Die gebürtige Kurdin war im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie aus der Türkei nach Deutschland geflüchtet. Bei aller Sympathie für die Reform: "Die Einbürgerung steht nicht am Anfang, sondern am Ende eines Integrationsprozesses", sagte sie. Und die CDU halte es für falsch, grundsätzlich eine Mehrstaatlichkeit zuzulassen. Papo: "Ich selbst habe mich damals für die deutsche Staatsangehörigkeit entschieden, und das ist für mich eine wichtige und richtungsweisende Entscheidung gewesen, auf die ich stolz bin."