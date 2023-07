﻿CDU und Grüne wollen Stelle des Flüchtlingsbeauftragten in SH aufwerten

Kiel. Das Büro des Landesflüchtlingsbeauftragten soll künftig hauptamtlich geführt werden. CDU und Grüne bringen kommende Woche gemeinsam mit dem SSW einen entsprechenden Antrag in den Landtag ein. Die Ehrenamtlichkeit dieser Position werde der Aufgabe und Verantwortung dieser Dienststelle nicht mehr ausreichend gerecht.

Nicht erst mit der hohen Anzahl an Flüchtlingen sei deutlich geworden, welche große gesellschaftliche Aufgabe mit der Teilhabe und Integration von Zuwanderern verbunden sei, heißt es in der Begründung. Dafür brauche man eine Persönlichkeit, die sich hauptamtlich als Beamtin oder Beamter auf Zeit um die komplexen Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen kümmert – bei angemessener Bezahlung.

Stelle des Flüchtlingsbeauftragten soll hoch besoldet werden

Vorgesehen ist die Besoldungsgruppe A16, das entspricht einem Anfangsgehalt von 6350 Euro. Bislang verfügt das direkt beim Landtag angedockte, aber nicht weisungsgebundene Büro mit seinen sechs Mitarbeitenden über ein Jahresbudget von 600 000 Euro. Der Chef erhält eine Aufwandsentschädigung.

„Das Amt ist mittlerweile eher zum Vollzeitjob geworden“, stellt der bisherige Amtsinhaber Stefan Schmidt (81) fest. Dabei habe ihn sein Vorgänger Wulf Jöhnk beim Antritt 2011 noch beruhigt: Man müsse mit ungefähr einem halben Arbeitstag pro Woche rechnen. „Das hat sich seit 2015 komplett verändert.“ Schmidt definierte sich in den vergangenen zwölf Jahren vor allem als „Galionsfigur“, sei also überwiegend repräsentativ tätig gewesen und habe die fachliche Expertise seiner sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgetragen. Irgendwann sei er jedoch an seine Grenzen gestoßen: Als Kapitän habe er die Aufgaben aller Menschen auf dem Schiff gekannt. „So geht es mir heute in meinem Büro nicht.“

Noch-Amtsinhaber Stefan Schmidt machte mit der Cap Anamour international Schlagzeilen

Schmidt hatte im Jahr 2004 international für Schlagzeilen gesorgt, als er auf der „Cap Anamur“ zwischen Lampedusa und Malta 37 Schlauchboot-Flüchtlinge aus Seenot rettete und erst nach Wochen den sizilianischen Hafen von Porto Empedocle/Agrigent anlaufen durfte. Schmidt wurde wegen des Vorwurfs zur Beihilfe illegaler Einreise festgenommen, zwar schnell wieder auf freien Fuß gesetzt, aber erst Jahre später von einem sizilianischen Gericht freigesprochen. Ins Amt des Landesflüchtlingsbeauftragten kam er zwar auf Vorschlag der FDP, das Büro gilt aber als den Grünen nahestehend.

Zum 31. Oktober läuft Schmidts zweite Amtszeit aus, für eine dritte steht er nicht zur Verfügung. Gegebenenfalls würde er das Amt kommissarisch weiterführen, bis die Nachfolger geklärt ist. Spekuliert wird, ob Torsten Döhring für die Position infrage kommen könnte: Der Jurist war Stellvertreter aller drei bisherigen Landesflüchtlingsbeauftragten und betreut viele Anfragen von Anwälten und Beratungsstellen im Land. Fest steht dagegen das Verfahren: Da von der Gesetzänderung auch Haushaltsfragen betroffen sind, sieht der Landtag zwei Lesungen vor. Zum Oktober könnte die Neubesetzung durch Wahlvorschlag und Wahl im Parlament erfolgen. Eine Ausschreibung wäre dann nicht zwingend erforderlich.

Es gilt als sicher, dass CDU und Grüne die Personalauswahl unter sich klären. CDU-Fraktionschef Tobias Koch spricht von „gewaltigen Aufgaben für Land und Kommunen“ durch die Asyl- und Flüchtlingspolitik – absehbar auch in den kommenden Jahren. „Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, die Funktion des Beauftragten aufzuwerten und personell zu stärken.“ Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter weist darauf hin, dass der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen der einzige Beauftragte des Landtags sei, der aktuell noch ehrenamtlich arbeite. „Das werden wir jetzt ändern.“

Schleswig-Holsteins Landtag hat drei weitere hauptamtliche Beauftragte: Samiah El Samadoni ist als Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten zuständig, Michaela Pries für Menschen mit Behinderung und Christian Meyer-Heidemann für politische Bildung.

