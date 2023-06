﻿Auf Antrag der FDP: Landtag in SH debattiert über sichere Herkunftsländer

Kiel. Schleswig-Holsteins Landtag debattiert an diesem Donnerstag über die Ausweisung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer – und damit nebenbei auch über die Ergebnisse der EU-Innenministerkonferenz, an den EU-Außengrenzen Einreisezentren zu errichten. Eingebracht hat den Antrag die FDP im Wissen, dass die schwarz-grüne Koalition in der Asylfrage tief gespalten ist.

„Das Rückführungsmanagement ist ein wichtiger Aspekt einer verantwortungsvollen Asyl- und Migrationspolitik“, heißt es im Antrag des FDP-Innenpolitikers Bernd Buchholz. „Dazu gehört, dass der Bund weitere sichere Herkunftsstaaten ausweist.“ Schleswig-Holstein möge die Ergebnisse einer Besprechung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten begrüßen und ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten.

Übereinkunft von Scholz (SPD) und Ministerpräsidenten zu Georgien und Moldau

Die Regierungschefs von Bund und Ländern waren am 10. Mai übereingekommen, dass für Staatsangehörige aus Staaten mit EU-Beitrittsperspektive Asylverfahren beschleunigt durchgeführt werden sollen. Dies gelte insbesondere für Georgien und Moldau. Aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse sei „in diesen Staaten gewährleistet, dass weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung“ stattfänden.

Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) betont, dass das Asylrecht nicht beschnitten werden dürfe – auch nicht in Zeiten, in denen es massiv in Anspruch genommen werde. Man vertrete eine andere Meinung als die Bündnispartner von der CDU. Auch SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller kündigte an, dass seine Fraktion den Antrag ablehnen werde. „Die SPD in Schleswig-Holstein hat sich seit 2015 immer für eine offene Flüchtlingspolitik ausgesprochen“, sagte er am Montag.“ In diesem Punkt gebe es einen Konflikt mit der Bundes-SPD.

