Landtag SH: Für wen junge Abgeordnete Politik machen wollen

Kiel.Schleswig-Holsteins Landtag hat sich nach der Wahl kräftig verjüngt. Zwölf von insgesamt 69 Abgeordneten sind nicht mal 35 Jahre alt – das sind 17,4 Prozent. Am stärksten fällt der Nachwuchs bei den Grünen ins Gewicht: Gleich sechs der insgesamt 14 Mandatsträger wurden nach 1987 geboren. Bei der CDU sind es vier von 34 Abgeordneten, bei der SPD zwei von zwölf.

„Junge Abgeordnete bringen eine Perspektive ins Parlament“, sagt die Grünen-Politikerin Aminata Touré. „Damit wird eine Generationsfrage beantwortet. Wer sich den Durchschnitt unserer Parlamente anguckt, bemerkt sehr schnell, dass es uns nicht unbedingt an Menschen über 50 fehlt, wohl aber an der Sicht junger Menschen.“ Die 29-Jährige war 2019 in den Landtag nachgerückt, wurde dessen Vizepräsidentin und reifte binnen kürzester Zeit zum Aushängeschild der Nord-Grünen heran. Im Mai trat sie neben Finanzministerin Monika Heinold als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl an. Ja, sie sei von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gefördert worden, und das sei auch nötig gewesen, sagt Touré. „Woher soll man die parlamentarischen Abläufe sonst auch kennen?“ Man dürfe nur einen Fehler nicht machen: zu glauben, dass Jugendlichkeit automatisch bessere Politik bedeute. „Es hängt immer von der Einzelperson ab, ob sie sich politisch einbringt, ob sie ihren Job ernst nimmt und sich mit allem reinwirft. Das ist das Entscheidende.“

Fridays-For-Future-Vertreterin zieht ins Parlament ein

Im Landtag haben Wochen voller Erwartungen begonnen. Für wen wollen sich die jungen Abgeordneten einsetzen? „Ich mache Politik für alle Menschen, die von der Klimakrise betroffen sind“, sagt die junge Kieler Grünen-Abgeordnete Nelly Waldeck (Jahrgang 1997). „Und das sind in ganz besonderem Maße junge Menschen.“ Ob Menschen Mitte 50 nicht genauso von der Klimakrise betroffen seien? „Ich glaube, sie sind nicht im gleichen finanziellen und langfristigen Maß betroffen wie ich als junger Mensch“, lautet die Antwort. Ernteausfälle durch Dürren und Flutkatastrophen wie zuletzt im Ahrtal hätten nicht zuletzt massive finanzielle Folgen. Waldeck: „Es wird meine Generation sein, die die Kosten der Klimakrise zu tragen hat. Jeder Euro, der jetzt zur Bekämpfung der Klimakrise ausgegeben wird, ist der richtige.“

Junger CDU-Mann will in Wohnungsbaupolitik einsteigen

Ihr CDU-Kollege Michel Deckmann (Jahrgang 1996) aus Nordfriesland nickt. „Wenn die Bekämpfung des Klimawandels ganz oben auf der Prioritätenliste stehen soll, stimme ich voll und ganz zu“, sagt er. Noch vor zehn, 15 Jahren galten CDU und Grüne als Antipoden im politischen Spektrum. Aber da gingen Nelly Waldeck und er noch zur Schule. Inzwischen verhandelt man über eine schwarzgrüne Koalition. „Ich glaube, dass wir alle etwas mehr Schwung in den Landtag bringen wollen“, stellt CDU-Mann Deckmann fest. „Manches geht mit Sicherheit dynamischer.“ Er selbst wolle Wirtschafts-, Finanz- und Wohnungsbaupolitik betreiben. „Das sind die maßgeblichen Themenfelder, mit denen wir die Zukunft unseres Landes gestalten.“

Engagement für Pflege, Kinder und Jugendliche

Grünen-Politiker Jasper Balke (Jahrgang 1997) holte sein Direktmandat in der SPD-Hochburg Lübeck und gehört zu den Shootingstars seiner Partei. Natürlich mache er Politik für alle Menschen in Schleswig-Holstein, betont er – „aber auch für alle Lübeckerinnen und Lübecker“. Thematisch wolle er sich für Menschen einsetzen, die im Gesundheitswesen arbeiten – und für Studierende. Balke ist eigentlich noch Medizinstudent und arbeitete bereits in der Krankenpflege. „Gerade während der Corona-Pandemie haben sich viele Versäumnisse umso stärker gezeigt. Wir brauchen eine Zäsur“ – und dann müssten grundlegende Entscheidungen folgen, damit sich in der krisengeplagten Gesundheitsbranche endlich etwas zum Besseren bewege. Sozialpolitik, Hochschule und Wissenschaft sollen seine Schwerpunkte werden.

Sophia Schiebe (Jahrgang 1989) hatte sich als Juso-Landeschefin bereits vor der Landtagswahl überregional einen Namen gemacht. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, gerade denen eine Stimme zu geben, die keine Lobby haben“, sagt sie: „Kindern und Jugendlichen.“ Dafür biete sich der Sozial- und Bildungsbereich an. Als Leiterin einer offenen Ganztagsgrundschule habe sie Tag für Tag erlebt, welche Belastungen Corona für die Kinder bedeutete. Ob ihr eigenes junges Alter in der Politik von Vorteil sei? Sophie Schiebe nickt. „Kinder und Jugendliche sehen mich schneller als Ansprechpartnerin.“

Mancher der U35-Abgeordneten nutzt den Fototermin dazu, Handynummern mit den anderen auszutauschen. Vielleicht verabredet man sich ja mal am Abend auf eine Pizza. Gibt es über die Parteigrenzen hinweg ein verbindendes Element? Na, klar! Aber bestehen zu den älteren Abgeordneten auch unsichtbare Mauern? „Nehme ich nicht wahr“, sagt Sophia Schiebe. Ihre SPD-Fraktion hat sie gerade zur stellvertretenden Fraktionschefin gewählt. Läuft also. Nelly Waldeck ist dagegen nicht ganz so optimistisch. „Tatsächlich bemerke ich noch sehr oft Blockaden“, sagt sie mit Blick auf gesellschaftliche Debatten. Ihre Fridays-For-Future-Bewegung habe noch manchen Kampf vor sich. Vor allem mit Menschen jenseits der Schallmauer 35.