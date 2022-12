﻿Grüne betonen: Klimaprotest ist keine Form von Extremismus

In einem Interview schloss Ahmet Arslan, aktuell von Holstein Kiel an Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen, einen Verbleib in Sachsen nicht aus. Dabei hat der 28-Jährige noch ein Jahr Vertrag bei der KSV. Eine Kaufoption könnte zum Tragen kommen – und Arslan am Ende trotzdem wieder in Kiel aufschlagen lassen.