﻿NS-Zeit: Raubzug bei Juden soll erforscht werden

Kiel. Der Landtag will ein besonders dunkles Kapitel der Landesgeschichte aufhellen. In einem gemeinsamen Antrag aller fünf Fraktionen (CDU, Grüne, SPD, FDP, SSW) wird die Regierung gebeten, die Rolle der Finanzbehörden in Schleswig-Holstein bei der Entrechtung, Ausbeutung und Deportation von Juden, Sinti und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus wissenschaftlich aufzuarbeiten und die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen.

„Es ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie, dass bei diesem Antrag alle Fraktionen an einem Strang ziehen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Ministerin hatte vorab geprüft, ob Schleswig-Holstein nach Vorbild Hamburgs die staatlich legalisierte und organisierte Ausplünderung der Juden im NS-Regime untersuchen sollte, und Handlungsbedarf gesehen.

Kosten noch unklar

Der Landtag will über den Antrag, der ursprünglich von der FDP kam, am Donnerstag diskutieren und dürfte ihn einstimmig annehmen. Wer den Forschungsauftrag übernimmt, wie hoch das Budget ist und wann Ergebnisse zu erwarten sind, stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums.

Klar ist, dass die Finanzbehörden eine Schlüsselstellung bei der Ausplünderung der Juden in Nazi-Deutschland hatten. Die Behörden kassierten die Reichsfluchtsteuer und nach der Reichspogromnacht eine „Judenvermögensabgabe“. Sie waren zudem an der „Arisierung“, also am Zwangsverkauf jüdischer Betriebe und Immobilien, beteiligt und immer dann involviert, wenn Vermögenswerte zunächst von ausgereisten, dann von deportierten Juden zu Geld gemacht wurden.