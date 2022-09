﻿FDP will Rudelbildung von Wölfen in Schleswig-Holstein verhindern

Zwei Wolfspaare in Schleswig-Holsteins Wäldern und die Aussicht auf Welpen im nächsten Frühjahr: Die FDP-Landtagsfraktion hat die Landesregierung angesichts der Entwicklung unverzüglich zum Handeln aufgefordert. In Schleswig-Holstein gebe es für mehrere Wolfsrudel keinen Platz, sagt Oliver Kumbartzky, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion.

Oliver Kumbartzky (FDP) zum Thema Wolf: „Es nützt nichts, nur Fotos zu machen und Statistiken zu führen. Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit Rudel entstehen, und darauf muss das Land reagieren.“

Kiel. Das Thema hat ungeahnt Fahrt aufgenommen: An diesem Freitag debattiert der Landtag über eine Änderung des Jagdrechts. Wölfe sollen in Schleswig-Holstein künftig geschossen werden dürfen – wenn sie nachweislich gefährlich sind. Der FDP ist das zu wenig, wie Oliver Kumbartzky, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, den Kieler Nachrichten am Donnerstag sagte.

Herr Kumbartzky, verändert die Nachricht von zwei ansässigen Wolfspaaren in Schleswig-Holstein die politische Debatte?

Oliver Kumbartzky: Die Zeit der Märchenstunden und der Romantisierung des Wolfes durch die Landesregierung ist vorbei. Wir dürften in Schleswig-Holstein schon bald wieder mehr Weiderisse erleben. Es nützt also nichts, nur Fotos zu machen und Statistiken zu führen. Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit Rudel entstehen, und darauf muss das Land reagieren.

Die FDP hat sich für No-Go-Areas ausgesprochen.

Wir meinen, dass Schleswig-Holstein keinen Platz für mehrere Wolfsrudel bietet. Wir müssen doch unsere aktiven Küstenschützer schützen: die Schafe. Schon in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, was Wölfe anrichten können. Solche Situationen müssen von vornherein ausgeschlossen werden.

Kumbartzky (FDP) zum Wolf: „Spätestens, wenn Jungtiere das Rudel verlassen, müssen wir handeln“ können

Nun sind die beiden nachgewiesenen Wolfsareale Wälder. Akzeptiert Ihre Fraktion den Sachsenwald und den Segeberger Forst nicht als Rückzugsgebiete?

Wir wissen, dass Wölfe sehr viele Kilometer zurücklegen. Ich stelle die Frage in den Raum, ob die besagten Wälder groß genug für ganze Rudel sind. Spätestens, wenn die Jungtiere das Rudel und somit die Wälder verlassen, müssen wir handeln können.

Was soll mit diesen Jungtieren geschehen?

Wölfe, die sich auf Weidetiere spezialisieren, müssen geschossen werden. Es ist also wichtig, den Wolf zügig ins Jagdrecht aufzunehmen und die Jäger an Bord zu holen. Aber er gehört nicht nur ins Jagdrecht, sondern sein Schutzstatus muss verringert werden. Bei den Gänsen hat das die Koalition beantragt, das erwarte ich jetzt auch für den Wolf, weil er dann mit einer Jagdzeit belegt werden kann. Und es sind dringend wolfsfreie Gebiete zu definieren. Die Landesregierung muss ins Handeln kommen.