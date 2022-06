Landwirte fordern von Günther ein CDU-geführtes Agrarministerium in SH

Ginge es nach dem Bauernverband, würde in Schleswig-Holstein die Zuständigkeit für Umwelt und Landwirtschaft wieder in den Händen der CDU liegen – und nicht, wie in den vergangenen zehn Jahren, bei den Grünen.

Kiel.Die Hoffnungen sind groß. Ginge es nach dem Bauernverband, würde in Schleswig-Holstein die Zuständigkeit für Umwelt und Landwirtschaft auch künftig unter dem gemeinsamen Dach eines Ministeriums gebündelt und keinesfalls dem politischen Kräftespiel geopfert werden. Allerdings solle die CDU dafür wieder zuständig sein – nicht, wie in den vergangenen zehn Jahren, ein Grünen-Minister. Kurz vor dem Deutschen Bauerntag, zu dem sich an diesem Dienstag und Mittwoch etwa 450 Delegierte in Lübeck treffen, haben Branchenvertreter deutlich gemacht, was sie von Ministerpräsident Daniel Günther und seiner CDU angesichts des 43,4-Prozent-Wahlsiegs erwarten.

„Landwirtschaft und Umwelt müssen zusammenbleiben, damit wir einen reibungslosen Ablauf bekommen und sich Ministerien nicht gegenseitig blockieren“, sagte Landesbauernpräsident Werner Schwarz am Montag. Ob die Zuständigkeiten für Energiewende und Digitalisierung weiterhin in einem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium verbleiben müssten, stehe auf einem anderen Blatt. „Aber: Die Landwirte in Schleswig-Holstein erwarten nach dem Wahlergebnis durchaus, dass Landwirtschaft und Umwelt CDU-regiert werden. Wir sehen die Herausforderungen, wenn es um das Gänse- und das Wolfsmanagement geht.“ Diese Punkte müssten dringend geklärt werden. „Da muss es eine Lösung geben beziehungsweise zumindest den Schritt in ein aktives Management.“

Bauern genervt von Bürokratie und Düngeverordnung

Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird von EU-Gesetzen geprägt. Welchen Unterschied es mache, wenn das Haus wieder in CDU-Hand liegt? Einen großen. Schwarz verwies unter anderem auf die nötige Entbürokratisierung, auf die Neugestaltung des ländlichen Raumes, aber auch auf die Düngeverordnung und die Wasserrahmenrichtlinie. „Das sind Punkte, die in Schleswig-Holstein abgearbeitet werden müssen und wo die CDU durchaus ihre agrar- wie auch umweltpolitische Kompetenz beweisen kann.“ Ob der Bauernverband der Meinung sei, unter Unions-Ressortführung besser behandelt zu werden? „Auch ein CDU-regiertes Ministerium wird den Landwirten nicht nach dem Mund reden“, räumte Schwarz ein. Einen explizit schleswig-holsteinischen Sonderweg könne es aufgrund der vielen bundesdeutschen und europäischen Vorgaben nicht geben. „Aber ich glaube schon, dass innerhalb der Richtlinien, die wir aus Brüssel zum Beispiel zum Gänsemanagement haben, noch Bewegung möglich ist. Und die sollten wir dann auch nutzen.“

Landwirtschaft und Umweltschutz sollen unter einem Dach bleiben

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, hatte die Parteienpräferenz der Landwirte zuvor noch abgeschwächt. „Wir arbeiten mit jeder Ministeriumsspitze, egal ob Grün, Schwarz oder auch Rot, sachorientiert zusammen.“ Aber die gemeinsame Zuständigkeit für Landwirtschaft und Umwelt habe sich bewährt: Zielkonflikte wie zum Beispiel beim Flächenverbrauch und der Flächennutzung könnten hausintern gelöst werden. Als abschreckendes Beispiel erinnerte der Verbandschef an die vergangene Legislatur im Bund mit ihrer Großen Koalition. „Umwelt und Natur standen sich mit der Landwirtschaft konträr gegenüber. Dieses Risiko wird mit der Integration beider Bereiche in einem Ressort ausgeschlossen.“

Das Branchentreffen, zu dem neben Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet wird, steht unter dem Motto „Zukunftsbauern“. Dahinter steckt neben dem eigenen Gestaltungsanspruch und der Forderung an die Politik nach einem europaweiten Mindestlohn auf dem Agrarsektor auch so etwas wie Selbstkritik. „Wir wollen aus der Opferrolle raus und deutlich stärker wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken“, sagte Rukwied. Bauern sollten wieder als Problemlöser auftreten – nicht zuletzt in Umweltfragen. Am Krieg Russlands gegen die Ukraine und seinen Auswirkungen auf die deutsche Landwirtschaft werde man aber auch auf dem Deutschen Bauerntag 2022 nicht vorbeikommen. Welchen Beitrag können deutsche Bauern leisten, um dabei zu helfen, die Nahrungsmittelkrise in Afrika abzumildern? Rukwied forderte konkrete Lösungen. „Es kann nicht sein, dass Russland in Afrika mit gestohlenem Weizen als Gutmensch auftritt. Jede Tonne, die Europa dorthin liefert, schwächt die Position Russlands.“