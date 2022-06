﻿Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) ist weder Öko noch Grünen-Fresser

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (62, CDU) kommt aus einer prominenten Polit-Familie und will mit Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) gemeinsame Lösungen suchen. Doch was macht den bisherigen Bauernverbands-Präsidenten aus?

Rethwisch/Kiel. Noch vor wenigen Wochen hatte Bauernverbands-Präsident Werner Schwarz, CDU, eindringlich vor einer Spaltung des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums gewarnt. An diesem Mittwoch wird Schleswig-Holsteins oberster Bauer nun selbst als neuer Landwirtschaftsminister vereidigt.

„Ich werde das Beste daraus machen“ verspricht Schwarz. Er werde gemeinsam mit Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) versuchen, die Interessen des Naturschutzes und der Landwirtschaft zueinander zu bringen. „Wir müssen tragfähige Lösungen entwickeln.“

Werner Schwarz meint das ernst. Der 62-jährige Bauer, der das Gut Frauenholz in Rethwisch (Stormarn) einem Sohn überlassen hat und nur noch einen „relativ kleinen Ackerbaubetrieb“ (rund 50 Hektar Raps und Sommergerste) bewirtschaftet, ist zwar kein Öko, aber auch kein Grünen-Fresser. Vielmehr suchte er schon als Verbandspräsident (seit 2008) das Gespräch und den Ausgleich mit Natur- und Klimaschützern.

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz: Großen Respekt vor der Aufbauarbeit

Etwas bange ist dem Landmann schon vor dem Seitenwechsel. Da sei erstens die große Umstellung, dass Landwirte jetzt etwas von ihm fordern würden und er vermutlich nicht alle Wünsche erfüllen könne. „Ich hoffe, meine Berufskollegen geben mir die 100 Tage Zeit, mich in das Amt hineinzufinden.“ Danach „können wir auch gern scharf diskutieren“.

Zusätzlich habe er zweitens großen Respekt davor, ein neues Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) aufzubauen. In den nächsten Tagen will er mit einem kleinen Stab in der Kieler City starten. Danach sollen schrittweise Abteilungen und Referate dazukommen.

Werner Schwarz ist Realist genug, um zu wissen, dass auch in seiner Amtszeit das Höfesterben in Schleswig-Holstein weiter gehen wird. Aber: „Ich werde mit ausgestreckten Armen durch die Reihen gehen, um möglichst viele mit in die Zukunft zu nehmen.“ Einfach wird das nicht. „Ein Großteil der Agrarpolitik ist in Brüssel angesiedelt.“ Aber, versichert der Fast-Minister, die EU lasse regionale Spielräume, die er nutzen wolle.

Viele Minister in der Familie Schwarz

Zur CDU hat Schwarz ein besonderes Verhältnis. Er trat gegen den Trend 1987 „wegen der Barschel-Affäre“ in die Union ein und folgte damit auch einer Familien-Maxime. Sein gleichnamiger Großvater war einst Bundeslandwirtschaftsminister. Sein Onkel Henning war unter anderem Barschels Justizminister und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ist eine Cousine.

Von Ulf Christen