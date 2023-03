﻿Post-Covid: Mehr als 1000 Beschäftigte in Schleswig-Holstein betroffen

Kiel. Corona und die Folgen für Arbeitnehmer: Eine Infektion führt nicht nur bei akut Erkrankten oft zu einem Ausfall im Job, sondern kann Betroffene auch Wochen nach der ausgestandenen Infektion so belasten, dass sie nicht arbeiten können. Erschöpfung, Krankheitsgefühl und Konzentrationsprobleme nennt der Kieler Corona-Experte Prof. Thomas Bahmer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) bei Post-Covid-Erkrankten als wichtigste Gründe für Fehlzeiten im Beruf. 

AOK: Mehr als 45 000 Versicherte fielen in SH bisher wegen Covid im Job aus

Die Krankenkasse AOK hat nun Zahlen in Schleswig-Holstein erhoben, die Bahmer nicht überraschen: Seit Pandemiebeginn sind mehr als 45 200 durchgängig erwerbstätige AOK-Versicherte mindestens einmal im Zusammenhang mit Covid in ihrem Unternehmen ausgefallen. Davon, so ein Sprecher, seien bis Dezember 2022 insgesamt 1050 Beschäftigte mit einer Post-Covid-Erkrankung erfasst worden. Das gehe aus einer aktuellen Auswertung hervor. Bahmer zufolge gehen Wissenschaftler von einem Anteil von zwei bis sieben Prozent aller Corona-Patienten aus, die von diesen Langzeitfolgen betroffen sind. „Nur wenige leiden an der schwersten Form“, so Bahmer.

Der Kasse zufolge erreichten sowohl akute als auch Post-Covid-Fälle im Frühling 2022 ihren vorläufigen Höhepunkt. „Im bisherigen Verlauf der Pandemie sind nur vergleichsweise wenige Beschäftigte wegen Post-Covid krankgeschrieben worden“, berichtet denn auch AOK-Vorstandschef Tom Ackermann. Diese Betroffenen hätten aber lange Ausfallzeiten von durchschnittlich 26 Tagen. Post-Covid-Erkrankungen werden demnach als Arbeitsunfähigkeit dokumentiert, wenn die Beschwerden länger als zwölf Wochen nach Beginn der Covid-Infektion vorhanden sind und nicht anderweitig erklärt werden können.

Experte aus Kiel: Symptome bei Post-Covid verstärken sich gegenseitig

Zu den häufigsten Symptomen zählen dem UKSH-Experten Bahmer zufolge Fatigue, also ein ausgeprägter Erschöpfungszustand, eine reduzierte körperliche Belastbarkeit, Luftnot und ein Phänomen, das als „Brainfog“ bezeichnet wird – Störungen der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit sowie Denkfähigkeit. Nicht selten kämen Schlafprobleme hinzu, die sich wiederum negativ auf die Leistungsfähigkeit Betroffener auswirken können: „Die Probleme verstärken sich gegenseitig. Das ist ein Teufelskreis“, so Bahmer.

Im Rahmen der bundesweiten „Covidom“-Studie erforscht er mit Kollegen die langfristigen Folgen von Covid-19 auf den Körper. Dafür werden allein in Kiel mehr als 2000 Patienten begleitet. „Manche berichten von anhaltendem Geschmacks- und Geruchsverlust“, erklärt er. Diese Patienten seien aber nicht unbedingt auch diejenigen, die von Fatigue betroffen sind. „Es zeichnet sich daher ab – es gibt nicht das eine Post-Covid-Syndrom.“

Eine weitere Erkenntnis: „Wenn akute Infektsymptome wie Fieber, Krankheitsgefühl, Schüttelfrost oder Husten nicht rasch weggehen, ist es eher ein schlechtes Zeichen: Dann ist Post-Covid wahrscheinlicher“, so die Einschätzung des Pneumologen.

AOK: Ältere Beschäftigte in SH länger von Arbeitsausfall durch Covid betroffen

Den AOK-Analysen zufolge waren Berufe in der Sozialverwaltung und -versicherung in Schleswig-Holstein bisher am stärksten von akuten Covid-Ausfällen betroffen. Den ersten Rang bei Post-Covid nahmen die Beschäftigten der Berufe in der Kinderbetreuung und -erziehung ein, gefolgt von Pflegeberufen.

Grundsätzlich steige die Arbeitsunfähigkeitsdauer von Beschäftigten mit Covid mit zunehmendem Alter deutlich an, teilte die Kasse mit. Während unter 30-jährige Beschäftigte im Mittel 6,7 Tage aufgrund einer akuten und 16,3 Tage aufgrund einer Post-Covid-Erkrankung arbeitsunfähig geschrieben wurden, fielen Berufstätige ab 60 durchschnittlich 10,3 Tage beziehungsweise 38 Tage aus, hieß es.

Und wie ist die Perspektive für Betroffene? „Es gibt tragische Leidensgeschichten, wo Patienten berufsunfähig werden, die Einnahmen einbrechen und ein sozialer Abstieg droht“, berichtet Prof. Bahmer. „Die meisten aber können wieder in den Arbeitsalltag zurückkehren.“