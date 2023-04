﻿Haft für Hochstapler in Kiel: Falscher Arzt prellte Frau auf Partnersuche um 44000 Euro

Einer Kielerin auf Partnersuche stellte er sich als Arzt vor, zeigte ihr sogar „seine“ Orthopädie-Praxis an der Holtenauer Straße. Doch Zutritt hatte der Hochstapler dort nur, weil er die Räume renovierte. So gelang es ihm, der vermögenden Alleinerziehenden 44 000 Euro abzuschwatzen. Auch eine wohlhabende Seniorin aus Heikendorf gehörte zu den Opfern.

Der 39-jährige Angeklagte – hier beim Prozessauftakt mit seinem Verteidiger Jan Kürschner – soll eine vermögende alte Dame in Kiel um rund 300 000 Euro geschädigt haben. Dafür muss der Mann jetzt drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Urteil in Prozess gesprochen

Kiel. Das Kieler Amtsgericht hat am Freitag einen 39-jährigen Hochstapler wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Untreue, Unterschlagung und Urkundenfälschung in insgesamt 150 Fällen zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Als angeblicher Arzt einer Orthopädie-Praxis an der Holtenauer Straße prellte der 39-Jährige laut Urteil eine vermögende Kielerin auf Partnersuche um 44 000 Euro.

Zuvor hatte der Angeklagte als Pfleger die Konten einer wohlhabenden Seniorin in Heikendorf-Kitzeberg geplündert. Mehrere Jahre kümmerte sich der Angeklagte um die Bekannte seiner Eltern in ihrer Villa in bester Förde-Lage. Ihn kannte die pensionierte Beamtin schon als Kind. Als sie bettlägerig wurde, stellte sie ihm umfassende Bankvollmachten aus.

Angeklagter wähnte sich als Alleinerbe: 315 000 Euro abgeschöpft

Als die vom Angeklagten gepflegte Seniorin im Alter von 71 Jahren starb, hatte dieser rund 255 000 Euro von ihren Konten auf seine eigenen fließen lassen. Die Überweisungen seien mit ihrem Einverständnis erfolgt, behauptete der Angeklagte vor Gericht. Weitere 60 000 Euro erschlich er, indem er ihre Beihilfe-Erstattungen der Krankenversicherung abschöpfte und Sparverträge auflöste.

Nach Darstellung von Strafverteidiger Jan Kürschner setzte die vor drei Jahren verstorbene Immobilienbesitzerin seinen Mandanten testamentarisch als Alleinerben ein. Der habe deshalb geglaubt, später alle Schulden zurückzahlen zu können. Der Anwalt forderte zwei Jahre auf Bewährung. Ob der Angeklagte das Erbe antreten kann, ist jedoch fraglich. Hierum werde in einem Zivilverfahren vor Gericht gestritten, hieß es.

Betrogene Alleinerziehende war auf Partnersuche: „Liebe macht blind“

Während die Seniorin im Prozess nichts mehr zur Aufklärung beitragen kann, spricht das jüngere Opfer Klartext: Die 41-jährige Kielerin ist alleinerziehende Mutter und Arzthelferin – eine selbstbewusste Frau, die als Zeugin sachlich ihre Liebes- und Leidensgeschichte mit dem Angeklagten erzählt.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann suchte sie einen neuen Partner, veröffentlichte eine Kontaktanzeige auf einem Internetportal. Es meldete sich der verschuldete Handwerker. Der Zeugin stellte er sich als verwitweter Mediziner mit eigenem Haus in Heikendorf vor.

Für das erste Treffen mit der Tierfreundin lieh sich der Angeklagte einen Hund

Für die erste Verabredung mit der Hundebesitzerin borgte sich der Hochstapler einen Vierbeiner von seiner Ex-Frau. Schon das erste Rendezvous basierte auf Lügen: Der angebliche Witwer spiegelte der Zeugin vor, seine Frau sei qualvoll an Krebs gestorben. Der Alleinerziehenden gefiel der große, wortgewandte „Mediziner“. „Ich lebte in der Trennungsphase von meinem Noch-Ehemann“, berichtet die Zeugin. „Liebe macht blind, ich habe tatsächlich die rosarote Brille aufgehabt.“

Einbruch vorgetäuscht: Wie der falsche Arzt in „Geldnot“ geriet

Als der Angeklagte erfährt, dass die Zeugin vermögend ist, entwickelt er schnell einen gewaltigen Bargeld-Bedarf. Er spiegelt ihr einen Einbruch in der Förde-Villa vor, die er nach dem Tod der Seniorin weiterhin bewohnt. Weil die Diebe Geld und alle Papiere aus dem Tresor entwendet hätten, komme er nicht mehr an seine Konten heran.

Während des langen Wartens auf einen neuen Personalausweis leiht ihm die Zeugin immer wieder vierstellige Geldbeträge. Mal geht es dabei um eine Autoreparatur am Cabriolet, mal um ein neues Röntgengerät für die Arztpraxis.

Den Schlüssel für die Arztpraxis hatte der Angeklagte für Renovierungsarbeiten

Aufkeimende Zweifel erstickt der Blender durch große Versprechungen und kleine Präsente. Und durch eine gemeinsame Besichtigung der menschenleeren Orthopädie-Praxis am Wochenende: Erst später erfährt die Frau, warum der angebliche „Arzt“ dort Zutritt hatte. Den Schlüssel bekam der Handwerker für Renovierungsarbeiten.

„So kamen peu à peu 44 000 Euro zusammen“, zählt die Zeugin vor. Alle geliehenen Beträge und Daten habe sie dokumentiert und am Ende ein schriftliches Schuldeingeständnis eingefordert. Auch ihren brillantbesetzten Ehering fordert sie zurück. Der Angeklagte hatte versprochen, das wertvolle Stück mit Rücksicht auf ihre angespannte Situation als berufstätige Alleinerziehende einem Juwelier zu verkaufen.

Hochstapler in Serie: Unternehmen und Handwerksbetriebe um 20000 Euro geschädigt

Auch auf dieses Geld wartet die Zeugin bis heute. „Meine Kinder mochten ihn“, erklärt sie ihr Zutrauen und ihre Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Doch dann vergriff sich der „zweite Papa“ sogar am Taschengeld und an den Ersparnissen ihrer Kinder.

Zu den Betrugsopfern gehören auch Unternehmen und Handwerksbetriebe. Nachdem er auch noch die 500-Euro-Zeche in einem Kieler Hotel geprellt hatte, kam er in U-Haft.