﻿Familie aus Schleswig-Holstein berichtet von Rhodos-Urlaub

Vor Gericht

Bluttat von Nützen: Hat der Sohn im Wahn seine Mutter erstochen?

„Im Zustand der Schuldunfähigkeit“ soll ein psychisch kranker Mann (57) am 24. Januar in Nützen bei Bad Bramstedt seine Mutter mit 39 Messerstichen getötet haben. Seit Dienstag verhandelt das Kieler Landgericht. Für den mutmaßlichen Täter geht es um die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie.