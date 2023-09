Laser am Himmel, ein Abschied und eine kuriose Geschichte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer am Donnerstagabend einmal in den Nachthimmel von Kiel geschaut hat, dem dürften im Norden der Stadt Laserstrahlen aufgefallen sein. Doch woher stammten sie? Eine Disco in der Richtung gibt es nicht... Also Flughafen oder Marine? Weit gefehlt. Sie hängen mit dem Abschiedsspiel von Fin Bartels (ab 19 Uhr bei uns im Liveticker) zusammen, wie Karen Schwenke herausgefunden hat. Die Details erfahren Sie im folgenden Artikel:

Eine Geschichte, die für Gänsehaut sorgt, ist die von Robin. Der Fünfjährige hat bereits eine Knochenmarktransplantation am UKSH Kiel hinter sich. Doch wie geht es ihm heute? Und warum will er permanent etwas essen? Die Antworten darauf finden Sie hier:

Einen Nachgeschmack hat die Kommunalwahl in Mielkendorf. Zunächst tauchte ein Bewerber nicht auf dem Wahlzettel auf. Nun steht die Frage im Raum: Wird es nach der Wahlpanne eine Nachwahl geben, obwohl der Bewerber seine Bewerbung mittlerweile zurückgezogen hat? Die kuriose Geschichte des Tages lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Ministerpräsident Daniel Günther (rechts) und Vizegouverneur Yaroslav Shanko, im Hintergrund Generalkonsulin Iryna Tybinka: Schleswig-Holsteins Landesregierung hat eine Partnerschaft mit der Oblast Cherson in der Ukraine geschlossen. © Quelle: Frank Peter

Die Region liegt mitten im Epizentrum des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine: Schleswig-Holstein hat eine Solidarpartnerschaft mit der Oblast Cherson geschlossen. Mittelfristig sind Kooperationen von Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen geplant. Vorerst geht es aber um den Wiederaufbau. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN