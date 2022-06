Die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein haben einen neuen Fraktionschef. Lasse Petersdotter kommt aus Kiel, ist gerade mal 32 Jahre alt und gehört schon jetzt zum engsten Kreis der Parteispitze im Norden. Im Interview mit den Kieler Nachrichten reagierte er auf SPD-Kritik erzürnt.

Kiel. Am Tag nach der Präsentation des neuen Koalitionsvertrags mit der CDU und der Bekanntgabe der eigenen Ministerriege hat die Grünen-Landtagsfraktion am Donnerstag einstimmig ihren neuen Fraktionschef gewählt. Lasse Petersdotter (32) hat sein Landtagsmandat im Kieler Norden direkt gewonnen, war in der vergangenen Legislatur finanzpolitischer Sprecher wie auch Fraktionsvize und gehörte bei den Koalitionsverhandlungen zum Kernteam seiner Partei.

Herr Petersdotter, inwiefern macht man mit 32 Jahren eine andere Politik als mit 52?