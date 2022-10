Die LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg hat die Immobilien-Angebote in Schleswig-Holstein untersucht. In Kiel kostet ein Haus im Schnitt 3292 Euro pro Quadratmeter.

Die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen in Schleswig-Holstein sind laut LBS-Immobilienatlas 2022 in den vergangenen zwei Jahren weiter kräftig gestiegen – vor allem an den Küsten. Unter 2000 Euro pro Quadratmeter war in den untersuchten Gebieten im Land kein Haus mehr zu kriegen.

