Wie die Lecks an den Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 entstanden sind, versuchen nicht nur deutsche Ermittler zu klären. Bundespolizei, Generalbundesanwaltschaft und Bundeswehr sind mittlerweile von dem Einsatz zurück. Einfach war er nicht.

Kiel. Die Ermittler von Bundespolizei und Generalbundesanwaltschaft sind wieder zurück. Bei der Suche nach Hinweisen auf die Ursache der Sprengungen der Unterwasserpipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee sind die deutschen Ermittler jetzt auf die Ergebnisse der Nachbarstaaten angewiesen.

„Die Positionen liegen ja weder in den deutschen Hoheitsgewässern noch in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands. Sie sind beide in den Bereichen, in denen Dänemark und Schweden zuständig sind“, sagt Professor Uwe Jenisch. Der Jurist und Seerechtler aus Kiel hat am Seerechtsübereinkommen mitgearbeitet, das genau für derartige Fälle geschaffen wurde.