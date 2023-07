Lehmrade rätselt: Was machen die Waschbären im Gully?

Lehmrade. In Lehmrade traute Gemeindemitarbeiter Fred Vieth seinen Augen kaum, als er die Einsatzeimer der Gully einen nach dem anderen reinigte. Erst sah er nur, dass dort irgendetwas mit schwarz-grauen Fell auszumachen war. Dann schaute erst ein paar Kulleraugen und schließlich das zweite in Richtung Tageslicht. Zwei Waschbären hatten sich offenbar zum Schlafen zurückgezogen. Doch woher um alles in der Welt kamen sie? Und wohin verschwanden sie kurz nach Entdeckung unten in den Tiefen der Kanalisation?

Laut Bürgermeisterin Cornelia Wagnitz hatten sich die Tiere offenbar genervt von der Störung schnell aus dem Staub gemacht. Die Bürgermeisterin vermutet, dass es noch eine alte Verbindung zur Tropfkörperanlage in der Kanalisation in etwa 25 Meter Entfernung gibt. Diese habe vor 30 Jahren nicht korrekt funktioniert, weshalb sich die Gemeinde damals entschlossen habe, einen Anschluss an das Möllner Netz zu vollziehen. Diesen Weg könnten die Tiere genommen haben.

Waschbärenplage in Lehmrade? Immer mehr Sichtungen

Zunehmend wird Lehmrade zu einem Hotspot für Waschbären. Dass sie dort immer häufiger gesehen werden, spricht dafür, dass die Population in dem kleinen Dorf bei Mölln stetig wächst. So putzig die Tiere auch aussehen: Sie können zur Plage werden, wenn Sie sich an Mülltonnen zu schaffen machen oder auf unzugängliche Dachböden ziehen.

Durch Beißen und Kratzen können sie Infektionskrankheiten übertragen wie etwa das Staupe-Virus übertragen. Für Menschen ist das weniger gefährlich, für Hunde und Katzen kann es tödlich sein. Auch Leptospirose kann durch Waschbären übertragen werden. Diese Infektionskrankheit führt zu grippeähnlichen Symptomen.