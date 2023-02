Kieler Lehrer auf Youtube: Ich habe nicht mal zwei Minuten Zeit pro Schüler

Hohe Frauenquote im Lehramt sorgt für hohe Teilzeitquote

Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten im Schuljahr 2021/2022 von den bundesweit rund 709 000 Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen 40,6 Prozent in Teilzeit. Das sei der höchste Stand der vergangenen zehn Jahre. Demnach ist die Teilzeitquote bei Lehrerinnen mit 48,2 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (20,1 Prozent). In anderen Jobs haben deutlich weniger Menschen ihre Arbeitszeit reduziert, über alle Wirtschaftsbereiche hinweg arbeiten 29,9 Prozent der abhängig Beschäftigten in Teilzeit. Allerdings ist die Frauenquote im Lehramt mit 73 Prozent auch viel höher als in anderen Branchen (48 Prozent). Während in Hamburg sogar mehr als die Hälfte des Lehrpersonals in Teilzeit arbeitete, waren es in Schleswig-Holstein zuletzt 44,9 Prozent. Gut ein Viertel der Lehrkräfte im Land sind zwischen 50 und 59 Jahre alt und 11,6 Prozent über 60 Jahre alt. Demgegenüber stehen nur 7,3 Prozent an Berufseinsteigern unter Dreißig, rund 26 Prozent macht die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen aus.