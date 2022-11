﻿Lehrer sollen infiziert in die Schule: Streit um Unterricht ohne Symptome, aber mit Maske

Dass Lehrkräfte bei einem positiven Corona-Test in Schleswig-Holstein unterrichten sollen, wenn sie keine Symptome haben, kommt nicht bei allen gut an. Die Lehrergewerkschaft GEW, die SPD und Schülervertreter sehen die Regelung kritisch, CDU und Philologenverband finden sie dagegen unproblematisch.

Kiel. Ohne Isolationspflicht in Schleswig-Holstein gilt auch für Lehrkräfte, dass sie zur Arbeit gehen müssen, wenn sie zwar positiv auf Corona getestet wurden, aber keine Symptome aufweisen. Dass sie dann mit Maske vor ihren Klassen stehen sollen, ist umstritten.

„Als Vater würde ich nicht wollen, dass eine Corona-positive Lehrkraft mein Kind unterrichtet“, sagt der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. „Und wie muss es erst Eltern gehen, deren Kinder vorerkrankt sind oder in deren Haushalten vulnerable Personen leben?“ Auch aus Lehrerperspektive würde er sich aus Verantwortung den Kindern gegenüber damit nicht wohl fühlen.

Lehren mit Corona: Eltern haben gemischte Gefühle

Der Philologenverband Schleswig-Holstein sieht das entspannter. „Wenn ich keine Symptome habe und mich nicht teste, stellt sich die Frage ja gar nicht erst“, sagt die Landesvorsitzende Barbara Langlet-Ruck. Weil es keine Testpflicht mehr gebe, sei es wohl längst der Fall, dass Lehrkräfte mit unbemerkter Infektion arbeiteten. „Wenn es einem Kollegen gut geht und er mit Maske unterrichten kann, warum nicht?“

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betont, dass kein Grund zur "Panikmache" bestehe. Wer krank ist, solle zu Hause bleiben. Es sei äußerst selten der Fall, dass eine Lehrkraft positiv getestet sei und keine Symptome habe. Sollte es bei diesem Szenario in der Lerngruppe vulnerable Schülerinnen oder Schüler geben, werde vor Ort immer eine Lösung gefunden. "Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben, denn verschwinden wird es nicht so schnell. Das gilt für Verkäufer, Busfahrer und Ärzte genauso wie für Lehrkräfte", sagt ihr Parteikollege Martin Balasus.

Es sei für sie schwer einzuschätzen, wie hoch das Risiko durch die Regelung ist, sagt Claudia Pick, Landeselternvertreterin der Gymnasien. Sie vertraue darauf, dass das Expertengremium das Ministerium diesbezüglich gut beraten habe. „Natürlich machen sich Eltern darüber Sorgen, welche Folgen es für die Gesundheit ihrer Kinder haben könnte, wenn eine infizierte Lehrkraft vor ihnen steht – erst recht, wenn sie ein vulnerables Kind oder vielleicht eine kranke Oma zu Hause haben.“ Andererseits bestehe eine Ansteckungsgefahr grundsätzlich, weil ohne Testpflicht auch unwissentlich Infizierte in der Klasse sitzen könnten.

Statt infizierter Lehrer im Klassenraum hätten Schüler lieber digitalen Unterricht

„Warum haben wir es nicht geschafft, uns so digital aufzustellen, dass eine Lehrkraft in dieser Situation nicht in den Unterricht kommen muss, sondern die Schülerinnen und Schüler online mit Material versorgen kann?“, fragt Felix Höneise, Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen. Es sei kein gutes Gefühl, wenn Infizierte in der Klasse sitzen sollen. Betroffene müssten zum Essen oder Trinken auch ihre Maske einmal abnehmen und könnten sich kaum dafür immer draußen eine einsame Ecke suchen.

Im Schulalltag sei es nicht immer realistisch, mit Maske viel Abstand zu halten – gerade in Grundschulen herrsche größere Nähe, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Durch die Regelung wird das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler unnötigen Risiken ausgesetzt“, sagt GEW-Geschäftsführer Bernd Schauer.

Mediziner: Ansteckungsgefahr bei symptomloser Infektion gering

Aus seiner Sicht ist es weniger schlimm, ein paar Tage auf einen Infizierten zu verzichten, als in Kauf zu nehmen, dass sich die Infektion im Kollegium ausbreite. „Wir können es uns bei der personellen Lage nicht erlauben, dass sich möglicherweise reihenweise Lehrkräfte anstecken.“ Schließlich sei eine Infektion nicht bei allen harmlos, sondern sorge vielfach für längere Ausfälle.

Nach Einschätzung von Prof. Stephan Ott, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, besteht aus medizinischer Sicht zwischen Pädagogen und Beschäftigten der meisten anderen Branchen kein Unterschied. „Anders als Pflegeheime mit ihren alten und oftmals kranken Bewohnern sind Kitas und Schulen Bereiche, wo die Gefährdungslage gering ist.“ Die Arbeitsregelung sei also gerechtfertigt – zumal die Ansteckungsgefahr gering sei, wenn keine Symptomatik wie zum Beispiel Husten oder Schnupfen vorliege.

Von Anne Holbach und Christian Hiersemenzel