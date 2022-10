﻿Lehrerin erzählt: „Nie kann ich mir ganz sicher sein, wie es weitergeht“

Befristete Verträge sind unter Lehrkräften gerade bei Berufseinsteigern in Schleswig-Holstein keine Seltenheit. Die Nord-FDP und Lehrergewerkschaften hatten diese Praxis kürzlich scharf kritisiert. Eine betroffene Lehrerin erzählt von den Problemen, die die Kettenverträge mit sich bringen.

Kiel. Trotz Lehrermangels hangeln sich junge Lehrkräfte in Schleswig-Holstein nicht selten von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, bis sie endlich eine Planstelle an einer Schule bekommen. Die FDP hat kürzlich scharf kritisiert, dass das Land immer wieder Pädagoginnen und Pädagogen befristet einstellt, um Ausfälle in Kollegien zu kompensieren. Was solche Kettenverträge für Betroffene und ihre Schule bedeuten, erzählt eine Gymnasiallehrerin.

"Mein Beruf erfüllt mich, ich unterrichte gerne und bin dennoch frustriert", sagt die 31-Jährige. "Warum? Weil ich keine Planstelle habe." Seit dem Ende ihres Referendariats vor gut zweieinhalb Jahren war sie an zwei verschiedenen Schulen im Kieler Umland angestellt. "Mal ging ein Vertrag nur zwei Monate, mal ein halbes Jahr. Sieben Stück haben sich in zweieinhalb Jahren angesammelt." Gerade erst konnte sie eine Verlängerung bis nächsten Sommer unterschreiben, weil eine Kollegin in Elternzeit gegangen ist. "Nie kann ich mir ganz sicher sein, wie es weitergeht, ob ich wieder eine Anstellung an meiner jetzigen Schule bekommen kann oder nicht."