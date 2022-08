﻿Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein

Markus Biercher, neuer Chef der Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit, blickt positiv auf den Herbst: „Wir haben eine insgesamt stabile Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein.“

Kiel. Im August waren in Schleswig-Holstein 85 200 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1200 mehr als im Juli und damit ein leichtes Plus von 1,4 Prozent, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.

Im Vergleich zum August 2021 änderte sich die Zahl der Arbeitslosen nur minimal, es sind jetzt 18 Personen mehr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent. "Das ist ziemlich exakt das, was wir genau vor einem Jahr hatten. Die Situation ist also stabil", sagt Markus Biercher, neuer Chef der Regionaldirektion Nord.

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt zu

Grund für den leichten Anstieg im Vergleich zum Juli sei, dass weitere geflüchtete Ukrainer in die Grundsicherung übergegangen sind. „Sie schlagen mit 5900 Menschen zu Buche.“ Der Effekt werde aber in den kommenden Monaten abnehmen. „Ich blicke positiv auf den Herbst. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt zwei Prozent höher als im Vorjahr, und die Stimmung in den Betrieben ist gut, viele brauchen Leute.“

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wuchs zwischen Juni 2021 und 2022 um 20 200 Personen auf 1 043 700 an. Demnach sind vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, im Gastgewerbe und im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen neue Jobs entstanden.

Zuletzt waren bei der Regionaldirektion Nord 30 800 freie Stellen gemeldet, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Besonders im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

Mehr als 6000 Ausbildungsstellen unbesetzt

Unbesetzt sind jedoch nach wie vor viele Ausbildungsstellen in Schleswig-Holstein: 6058 Plätze blieben noch nach Beginn des Ausbildungsjahres im August frei. Das waren knapp 500 mehr als im Vorjahr. Demgegenüber stehen noch 2840 unversorgte Bewerber – 10,6 Prozent weniger als im vergangenen Spätsommer.

„Für Jugendliche ist das eine Chance, noch einen Platz zu finden, der ihren Neigungen entgegenkommt. Für Betriebe ist es ein Risiko, weil sie keine jungen Menschen reinbekommen“, so Biercher. Er appellierte an Jugendliche, immer Alternativen zum Erstwunsch abzuchecken. Wer noch keine Lehrstelle ergattert hat, solle nicht aufgeben, sondern sich bei der Berufsberatung melden und die Ausbildungsplatzbörsen besuchen, die die Arbeitsagentur in den nächsten Wochen mit den Kammern im Rahmen der sogenannten Nachvermittlung veranstalten.

Die Entwicklung belege erneut den enormen Mangel an Fachkräften in den norddeutschen Unternehmen, sagt Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger. „Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen steigt seit Jahren, es gibt also entgegen aller Behauptungen keinerlei Versorgungsproblem für die Schulabgänger.“ Für die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie sei die aktuell diskutierte „Ausbildungsgarantie“ daher keine Lösung. Vielmehr müsse in allen weiterführenden Schulen eine hochwertige Berufsorientierung stattfinden, die Vorteile der dualen Ausbildung sichtbar mache.