Leichtes Spiel, hartes Los und voller Hoffnung

momentan spielt vieles Einbrechern in die Hand: Die Bewohner vieler Immobilien sind bei Familienfesten oder im Weihnachtsurlaub, draußen wird es früh dunkel und wenn dann noch ein Fenster gekippt ist, ist der ungebetene Gast schnell im Haus. Besonders häufig passiert das aktuell im Raum Segeberg und Neumünster. So auch über die Feiertage. Sechs Einbrüche meldete die Polizei Segeberg am Morgen. Meist erbeuteten die Täter Schmuck. Wie die Polizei die Lage einschätzt und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier:

Keinen guten Jahresabschluss wird der Nord-Ostsee-Kanal 2022 hinlegen. Die Ölverschmutzung als Folge eines Lecks an einer Pipeline in Brunsbüttel lässt weiterhin keinen Schiffsverkehr auf der Wasserstraße zu. Derzeit wird von einer Sperrung bis mindestens 3. Januar 2023 ausgegangen. Mein Kollege Frank Behling hält Sie auf dem Laufenden:

Erfreulicher könnte das Jahr für den THW Kiel enden - und zwar, wenn die Füchse Berlin am Abend gegen den SC DHfK Leipzig verlieren. Bis zu dem Match sind die Zebras sicher auf Tabellenplatz 1. Und vielleicht auch über den Jahreswechsel hinaus. Also Daumen drücken!

Energie sparen in Schwimmbädern: Im Kieler Hörnbad ist die Wassertemperatur im Schwimmbecken auf rund 25 Grad gesenkt worden – Hörnbad-Mitarbeiter Malte Schröder misst nach. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Wegen der Energiekrise wurde die Wassertemperatur in vielen Hallenbädern Schleswig-Holsteins reduziert. Das macht sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar. Wie die Wassertemperaturen in den Bädern in Kiel, Preetz, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster und der Therme in Kaltenkirchen sind, erfahren Sie hier.

