﻿Leistungen sozial benachteiligter Kinder rutschen stärker ab

An Schleswig-Holsteins Schulen haben sich die Viertklässler in Deutsch und Mathe verschlechtert.

Was viele Bildungsexperten in der Corona-Pandemie befürchtet haben, bestätigt nun der neue IQB-Bildungsbericht: Die Deutsch- und Mathekompetenzen von Grundschülern in Schleswig-Holstein haben abgenommen. Sozial benachteiligte Kinder rutschen stärker ab.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket