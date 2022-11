﻿So können Sie die Sternschnuppen am besten über Schleswig-Holstein sehen

Bald werden am Himmel über Schleswig-Holstein wieder zahlreiche Sternschnuppen sichtbar sein. Hier ein paar Tipps, wie Sie die Leoniden am besten sehen können – ohne eine Nackenstarre zu bekommen.

Kiel. Der November ist Sternschnuppenzeit. In der zweiten Novemberhälfte wird der Meteorstrom der Leoniden aktiv. Dann steigt wieder die Wahrscheinlichkeit, in Schleswig-Holstein Sternschnuppen sehen zu können. Der Aktivitätszeitraum der Leoniden hat bereits am 6. November begonnen und endet am 30. November.

Die besten Chancen auf besonders viele Sternschnuppen gibt es in der Nacht von Donnerstag, 17. November, auf Freitag, 18. November. Mit diesen Tipps haben Sie gute Chancen, Sternschnuppen am Himmel beobachten zu können.

Tipps, um die Leoniden zu sehen

Raus aus der Stadt, ein ruhiges und dunkles Plätzchen suchen.

Liegestuhl oder Decke mitnehmen. Wer sich einfach hinstellt und in den Himmel guckt, riskiert eine Nackenstarre.

Nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld.

In der Zeit nach Mitternacht gibt es die besten Chancen.

Freie Sicht in alle Himmelsrichtungen ist von Vorteil.

Leoniden: eine Wolke von Trümmerteilchen

Der Strom der Leoniden ist eine Teilchenwolke, die aus den Resten von aufgelösten Kometen oder Asteroiden besteht, zusammengesetzt aus Staub, Eis und Gesteinsresten. Wenn die Erde eine solche Wolke passiert, können die meist sehr kleinen Teilchen von nur wenigen Millimetern in die Erdatmosphäre eintreten.

Die Leoniden sind mit etwa 70 Kilometern pro Sekunde besonders schnelle Meteore. Durch die hohe Geschwindigkeit beim Eintritt wird die Luft in der Umgebung durch Reibung auf mehrere Tausend Grad Celsius erhitzt. Aufgrund dieser starken Hitzeentwicklung verdampft das Teilchen und die umgebenden Luftmoleküle leuchten.

Leoniden: 250 Sternschnuppen pro Stunde möglich

Zwar nimmt der Strom der Leoniden wegen der immer breiteren Streuung der Partikel von Jahr zu Jahr ab, allerdings gibt es in diesem Jahr einen Höhepunkt, der nur alle 32 Jahre vorkommt. In diesem Jahr gehen die Astronomen von 250 Sternschnuppen pro Stunde aus.

Von Christof Perrevoort/RND/Jan Dresing