﻿Leser reagieren auf die Kritik des letzten Betriebsleiters der Straßenbahn

Karl-Wilhelm Scharpf war Betriebsleiter bei der KVAG als 1985 der Straßenbahnverkehr in Kiel eingestellt wurde. Der heute 82-Jährige äußerte jetzt Zweifel an den Plänen für ein neues Bahnnetz in der Stadt Kiel und bemängelte das dazu erstellte Gutachten.

Der letzte Betriebsleiter der alten Kieler Straßenbahn dämpft die Euphorie in Verwaltung und Politik für eine neue Stadtbahn in Kiel: Karl-Wilhelm Scharpf äußert konkrete Zweifel an der Trassenstudie der Tram-Gutachter.

Kiel. Karl-Wilhelm Scharpf verteufelt die geplante neue Stadtbahn zwar nicht rundheraus, äußert aber den einen oder anderen Einwand gegen die aus seiner Sicht allzu „kritiklose Übernahme von Gutachterpositionen durch Politik und Verwaltung“. Begeisterung für die Schiene sei bei ihm durchaus vorhanden, versichert Scharpf – „aber nicht in Kiel“.

Für seinen Standpunkt zum Gutachten erntet Karl-Wilhelm Scharpf viel Zuspruch unserer Leser: Seine Erfahrung müsste im Gutachten Berücksichtigung finden. Aber es gibt auch Kritik: Er vergleiche unsinnigerweise ein veraltetes System mit der Technik von heute.

Die Systeme sind nicht vergleichbar

Karl-Wilhelm Scharpf mag vor knapp 40 Jahren den Betrieb der Kieler Straßenbahn geleitet haben. Die quietschte vor 37 Jahren – geliebt – durch die Straßen. Aber das war ein System, das mit dem heutigen zum Glück nichts mehr gemeinsam hat: leise und schnelle Wagen in kurzer Taktfolge, die bis spät nachts fahren und ab dem frühen Morgen wieder. In zwölf Jahren wird das Ostufer durch die neue Tram so dermaßen aufgewertet sein, dass Handel und Handwerk davon profitieren werden. Zu den Kosten: eine gute Entscheidung für ein Projekt, das zum größten Teil durch den Bund förderfähig ist, weil der Bund emissionsarme Fahrzeuge für die Zukunft der Erde in den Städten will. Auf eine gute Kommunalpolitik!

Ulrich Hühn, Kiel

Diese Erfahrungswerte müssen berücksichtigt werden

Die Erfahrungswerte mit der alten Straßenbahn, die der ehemalige Betriebsleiter Karl-Wilhelm Scharpf gemacht hat, müssen für die Beurteilung einer neuen Bahntrasse auf jeden Fall berücksichtigt werden, damit sie nicht noch einmal gemacht werden müssen.

Sie widerlegen eindeutig die Ansichten des jetzigen Stadtrates und des Gutachters. Gleichzeitig wird die weit verbreitete Ansicht bestätigt, dass ein Gutachten meistens so ausfällt, wie der Auftraggeber es gerne hätte.

Es sind wichtige Kriterien zum Teil falsch bewertet worden wie Betriebsstabilität, Betriebskosten und Kapazitätsreserven. Ebenso sieht Herr Scharpf die Stadt- und Verkehrsentwicklung sowie den volkswirtschaftlichen Nutzen nicht ausreichend berücksichtigt. Die Holtenauer Straße soll auf einspurigen Verkehr umgebaut werden, da die Spurweite von ehemals 1100 Millimeter größer wird. Die neue Trasse wird entsprechend breiter – so ist es fraglich, ob es wirklich überall machbar ist.

Die Kieler Stadtteile nördlich des Kanals werden besonders benachteiligt, da sie nur mit sogenannten Schnellbussen erreicht werden können.

Die wirtschaftlichen Funktionen Kiels werden deutlich schlechter durch erschwerten Lieferverkehr und noch geringere Umleitungsmöglichkeiten als heute. Besonders in den letzten zwei Jahren haben einige Baustellen über Monate große Staus verursacht.

Die gewaltigen neuen Baustellen werden etwa zehn Jahre lang noch nicht abschätzbare Staus und Kosten verursachen.

Peter Hartz, Kiel

Eine schlüssige Darstellung von Herrn Scharpf

Als – Gott sei Dank – nicht in unserer Landeshauptstadt lebender Schönberger fand ich den kritischen Artikel zur Straßenbahn wirklich klasse.

Es deckt sich im Übrigen mit meiner persönlichen Wahrnehmung einer über Jahre gewachsenen, völlig verfehlten Verkehrspolitik der Stadt Kiel. Herzlichen Dank an den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Scharpf, über seine ausgesprochen mutige und äußerst schlüssige Darstellung über die absolut nachvollziehbaren Probleme und die anscheinend falsche Gewichtung eines Gutachtens einer Straßenbahn in Kiel.

Als Bürger fragt man sich manchmal, warum wird eigentlich wieder viel Geld für ein fragwürdiges Gutachten ausgegeben, anstatt sich einmal dem zweifellos vorhandenen Fachwissen eines ehemaligen Praktikers oder anderen anzuhören? Vermutlich, weil einmal mehr ein Ergebnis einer Ideologie folgend politisch festzustehen scheint.

Peter Plähn, Schönberg

Scharpfs Vergleich hinkt

Herr Scharpf, damaliger Betriebsleiter der Kieler Straßenbahn, vergleicht hier alte Technik mit dem heutigen Stand.

Natürlich wird die Stadtbahn mit Oberleitung geplant, aber auch die untersuchte Schnellbus-Variante (BRT) benötigt eine Oberleitung. Die Studie hat darauf geachtet, dass die Oberleitung in der Innenstadt so einfach wie möglich gebaut wird, und dort, wo sie nicht stört, ist sie dann stärker ausgeführt. Auch die Trasse selber spricht eher für die Tram. Die Schiene kann als Rasengleis ausgeführt werden, was eine geringere Versiegelung der Fläche bedeutet. Beim BRT ist es eine nackte Betontrasse.

Das Argument, dass Fahrer früher lieber Bus statt Straßenbahn gefahren seien, weil sie bei einem Unfall nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen wären, kann man so nicht stehen lassen. Denn hier ist die Technik der damaligen Straßenbahnfahrzeuge zu heute schließlich über 60 Jahre lang weiterentwickelt worden.

Auch die Aussicht, dass es GVFG-Mittel eventuell doch auch für ein Bussystem geben sollte, sind gleich Null – aus dem Topf werden schienengebundene Vorhaben finanziert.

Die Stadtbahn hat zudem mehr Kapazitäten als der Bus, der maximal 25 Meter lang ist. Ein Stadtbahnzug hat aber durchaus das doppelte an Länge – und kann damit auch mehr Menschen befördern.

Herr Scharpf empfiehlt die Tram für Kiel nur als Stadtregionalbahn, dann wäre sie erfolgreich. Hier hat er sicherlich in Teilen recht. Aber damals wollten einige Umlandkreise diese nicht mittragen. So wird jetzt erstmal die Stadtbahn innerhalb Kiels geplant. Die kommenden Generationen haben dann die Möglichkeit, dieses System auch ins Umland zu verlängern. Eine Investition in die Zukunft also.

Dass der ehemalige Betriebsleiter auch noch die Zahlen des volkswirtschaftlichen Nutzens der Gutachter infrage stellt, ist aber schon sehr bedenklich, da hier der Bund exakt die Berechnung dieser Zahlen vorgibt. Die lassen sich also nicht schönrechnen. Eventuell ist Herr Scharpf doch schon zu lange aus dem Berufsalltag ausgeschieden, um dies beurteilen zu können.

Jürgen Branat, Kiel (Vorstandssprecher der Freunde der Straßenbahn – FSK)

Die Stadtbahn ist ein Milliardengrab

Herr Scharpf kennt sich aus. Und seine fachmännischen Argumente leuchten ein. Die Stadtbahn macht für Kiel überhaupt keinen Sinn.

Sie ist mit den explodierenden Baukosten und später auch im Betrieb zu teuer für eine Stadt, die sich auch ohne dieses Milliardengrab immer weiter verschuldet. Und die es in einem Jahrzehnt nicht einmal geschafft hat, die Kiellinie neu zu gestalten.

Darum, liebes Stadtparlament, folgen Sie nicht einem offensichtlich lückenhaften Gutachten zu einer tristen, unflexiblen Bahn mit hässlichen, pflegebedürftigen Oberleitungen – eine Bahn, die die gerade erst mit großem Aufwand erneuerte Holtenauer Straße wieder zerstört.

Lassen Sie doch die Kielerinnen und Kieler über das Projekt abstimmen. Denn die müssen das teure und abenteuerlich finanzierte Bauvorhaben in einer unsicheren Zeit über sehr viele Jahre ertragen und auch noch bezahlen.

Und was sagt die Geschäftswelt dazu, wenn es für Menschen aus nah und fern immer teurer, unattraktiver und schwerer wird, zum Einkaufen in die Stadt zu kommen?

Klaus Rosansky, per Mail

