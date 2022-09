Die Kieler Nachrichten suchen die schönsten Herbstfotos

Langsam aber sicher wird es herbstlich im Norden. Und wenn sich die Blätter an den Bäumen in farbenvoller Pracht zeigen und das Laub den Boden bedeckt, entstehen oft stimmungsvolle Bilder. Laden Sie hier Ihr schönstes Herbstfoto hoch.

Schleswig-Holstein. Die Blätter verfärben sich und fallen – genau wie die Temperaturen. Auch im Norden verwandelt sich die Natur wieder mit dem für die Jahreszeit typischen, goldenen Licht. Der Herbst ist da. Seit dem 23. September nun auch ganz offiziell mit dem kalendarischen Herbstanfang.

Die KN wollen Ihr schönstes Herbstfoto sehen

Dies nehmen wir zum Anlass für eine neue Leseraktion: Schicken Sie uns Ihr schönstes Herbstfoto aus der Region! Welcher ist Ihr Lieblingsort? Und was macht diesen so besonders? Pilze sammeln, Äpfel ernten, Laternenumzug oder etwas ganz anderes: Was verbinden Sie persönlich mit dem Norden zu dieser besonderen Jahreszeit?

Laden Sie hier noch bis Sonntag, 2. Oktober, Ihr Foto hoch. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in einer Fotostrecke.