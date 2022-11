﻿Leserbriefe zur WM in Katar und One-Love-Binde: Die Kritikwelle ist riesig

Kiel/Doha. Die Fußball-WM in Katar erregt so viel Aufsehen wie wohl keine andere zuvor. Die Diskussion um die One-Love-Kapitänsbinde von Manuel Neuer gipfelte kürzlich darin, dass er die Binde ablegte – auf massiven Druck des DFB, der sich seinerseits unter dem Druck der Fifa wegduckte. Die Kritikwelle ist riesig. Kooperationspartner wie Rewe brachen mit dem DFB. Wer allerdings die One-Love–Binde anlegte, war Deutschlands Sportministerin Nancy Faeser – und zwar im Stadion in Katar.

Vergebene Chance

Da war sie: die Chance, der Fifa zu zeigen, dass sie nicht allmächtig handeln kann. Aber anstatt zu agieren, hat der DFB auf „ernst zu nehmende Drohungen“ reagiert. Wie sahen diese denn aus? Was hätte die Fifa denn machen können, wenn alle Spieler, auch die der anderen Nationen, mal Mut bewiesen hätten? Sie hätte ja wohl kaum alle Mannschaften, die die Armbinde tragen, ausschließen können.

Einen solchen Eklat kann sich selbst die Fifa nicht leisten. Schade um die vergebene Chance, doch dazu hätte man „Eier“ haben müssen.

Petra Gülle, per Mail

Mutige Nancy

Nancy Faeser, unsere Sportministerin, schaute sich das erste Spiel der deutschen Nationalelf in Katar an. Am linken Arm trug sie die One-Love-Binde. Dabei saß sie in unmittelbarer Nähe der hochrangigen Fifa- und DFB-Offiziellen sowie der Scheichs. Diese Frau hat echt Format. Danke, Frau Faeser, dass Sie nicht aus Angst vor einer gelben Karte, vor Punkteabzug oder vorzeitiger Heimreise einknickten und ein starkes Signal für Menschenrechte sandten!

Achim Bothmann, per Mail

Beim Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Japan steht Sport- und Innenmininsterin Nancy Faeser mit der One-Love-Binde auf der Ehrentribüne neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf (links). © Quelle: Imago/Uwe Kraft

Alle raus aus der Fifa

Es ist schon schockierend, wie der DFB und andere Fußballverbände vor der Fifa kuschen. Sollen die Verbände doch aus dem korrupten „Verein” austreten und etwas Neues gründen. Beim Boxen gibt es auch mehrere Weltverbände. Dann spielen eben die Staaten, die ein gleiches Verständnis von Menschenrechten haben, eine eigene WM.

Horst Dochhan, Kiel

Erst mal die eigenen Baustellen angehen

Die One-Love-Binde steht für Diversität und gegen Rassismus. Verfolgt man die Berichterstattung über die Kritik an Katar und die Erwartungen über die Erfolge einzelner Protestaktionen, so könnte der unbedarfte Leser glauben, dass die Verhältnisse im eigenen Land eine ganz andere Qualität hätten.

Frauenfußball wäre bei uns absolut gleichberechtigt. Unsere Fußballerinnen würden das gleiche Gehalt erhalten wie die männlichen Fußballer. Homosexualität in den Vereinen wäre kein Thema. Niemand würde aufgrund seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder gar diskriminiert. Sexuelle Belästigungen von Kindern und Jugendlichen jedwedes Geschlechtes fände im deutschen Sportverein nicht statt.

Da diese Themen in Deutschland offenbar der Vergangenheit angehören, muss man also den Finger in die Wunden anderer Länder legen. Die Verachtung von Menschenrechten ist auf jeden Fall anzuprangern, egal in welchen Land diese geschehen.

Aber ein Land, in dem alle drei Tage eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist – in dem alle paar Minuten ein Rettungswagen ausrücken muss, um misshandelten Frauen in häuslicher Gewalt medizinische Hilfe zuteil werden zu lassen – in dem geduldet wird, dass Mädchen in den Ferien in ihre Heimatländer verreisen müssen, um dort genitalverstümmelt oder zwangsverheirat zu werden – in dem Kindesmissbrauch noch immer nur schleppend bekämpft wird – in dem Frauen als Gewaltopfer immer noch um ihre Rechte und um Anerkennung kämpfen müssen, ihre Peiniger jedoch oft mehr Unterstützung und Verständnis bei Behörden, Justiz und teilweise auch in der Gesellschaft erhalten – So ein Land muss sich auch die Kritik gefallen lassen, erst einmal die eigenen Baustellen abzuarbeiten.

Hier reicht nicht das Tragen einer Binde in einem Fußballspiel, sondern ein entschlossenes Angehen der Probleme. Und ein Blick in einige Nachbarländer kann nicht schaden. Diese sind zum Teil viel weiter als Deutschland.

Rudolf Schilling, Preetz

So wird Fußball kaputt gemacht

Die Fußball-WM wird zum Anfang schon zur Farce. Es ist schade, dass der Profi-Fußball so kaputt gemacht wird. Fifa, Uefa und auch der DFB sind voll von korrupten Funktionären. Ich persönlich unterstütze nur noch Amateurvereine. Die haben es nötig. Und mit ihnen macht Fußball Spaß.

Frank Thieme, Kiel

Rewe hat richtig reagiert

Daumen hoch für Rewe. Alles richtig gemacht. Endlich zeigt mal jemand Rückgrat.

Frank Otte, per Mail

Die Macht des Geldes

Als ich vom Rückzieher des DFB und der anderen Nationen hinsichtlich des Tragens der One-Love-Binde erfuhr, kamen zwei Gefühle in mir hoch: Wut und Scham.

Meine Hochachtung gilt der iranischen Nationalelf, die ein beispielhaftes Statement abgegeben hat. Unsere hoch bezahlten Funktionäre und Kicker haben eine einzigartige Chance verpasst, Flagge zu zeigen und sich nicht von Herrn Infantino erpressen und vorführen zu lassen.

Die Macht des Geldes und die Korruption dürfen nicht länger bestimmend sein, sonst werden sich immer mehr Menschen von der schönsten Nebensache der Welt abwenden – und das zu Recht!

Joachim Ußling, per Mail

