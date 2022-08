Kiel/Krummwisch. Ein bisschen verrückt muss man wohl sein, um sich auf ein Leben unter Nackten einzulassen. Aber genau das hat Marc Engelhardt (50) getan. Pure Neugier trieb den Journalisten dazu, in der ganzen Welt die Hüllen fallen zu lassen. Über seine Erfahrungen als Nackter in fremden Ländern hat er nun ein Buch geschrieben. Am Mittwoch, 17. August, ist er zu einer Lesung zu Gast in Krummwisch beim „Naturist Camping“ am Flemhuder See. Vorab plauderte er mit uns am Telefon über die Freude beim Nacktwandern, peinliche Momente und schmerzhafte Essenserfahrungen.

Herr Engelhardt, muss ich froh sein, dass wir nicht skypen? Oder haben Sie gerade etwas an?

Ich kann Sie beruhigen: Am Arbeitsplatz bin ich, wie fast alle Menschen, vollständig bekleidet. Allerdings erreichen Sie mich gerade noch im Urlaub.

Ich bin ja etwas prüde. Wo sollen denn Menschen wie ich hinschauen, die nicht unbedingt den Umgang mit Nackten gewöhnt sind?

Mit den Blicken am FKK-Strand hat sich sogar mal ein französischer Soziologe beschäftigt. Sein Ergebnis: Die einen schauen durch das nackte Gegenüber durch, als wäre es aus Glas, die anderen blicken es an wie ein Kunstwerk im Museum. Meine Erfahrung: Am besten schaut man den Menschen ins Gesicht, das tut man angezogen ja auch. Und lüstern sollte der Blick nicht sein, das habe ich aber auf meinen Reisen auch praktisch nicht erlebt.

Das Wandern ist des Nackten Lust: Der Autor Marc Engelhardt geht auf eine „nackte Lesetour“ und kommt auch nach Schleswig-Holstein. Station macht er da im „Naturist Camping“ am Flemhuder See in Krummwisch. © Quelle: Marc Engelhardt

Sie wurden in Köln geboren. Muss man schon eine Frohnatur sein, um nackt durch die Welt zu reisen?

In Köln haben wir dieses Sprichwort: Jeck loss Jeck elans – übersetzt ungefähr: Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ich glaube, diese Art von Toleranz hat meine nackte Reise um die Welt einfacher gemacht. Und gute Laune schadet im Urlaub natürlich nie!

Sind wir Norddeutschen vielleicht etwas prüder? Sie selbst haben ja sieben Jahre lang in Kiel Geografie, Meeresbiologie und Öffentliches Recht studiert und können das bestimmt gut beurteilen.

Das finde ich überhaupt nicht! Nackt in die Ostsee zu springen nach einem langen Studientag war in Kiel ganz normal, so wie ich das auch von der dänischen Ostsee kannte, wo ich mit meinen Eltern immer in den Sommerferien war. Ich glaube, man macht im Norden halt nicht viel Aufhebens ums nackt sein, und das ist doch vollkommen okay.

Waren Sie damals schon häufig nackt unterwegs?

Von der Uni-Sauna und dem Baden in der Ostsee abgesehen, nein. Und genau das hat mich zu meiner nackten Weltreise und den Büchern darüber motiviert. Nackt durchs Bergische Land zu wandern oder auf einer Nacktkreuzfahrt durch die Karibik samt Unterwasserausflug mitzufahren, war für mich eine ziemliche Challenge. Deshalb habe ich auch Verständnis für alle, die sich da erstmal überwinden müssen. Aber es lohnt sich.

Der Autor und Journalist Marc Engelhardt kannte nackten Urlaub vor allem von den Stränden der Ostsee, wo er seit seiner Kindheit die Sommer verbringt. Dann aber trieb ihn die Neugierde auf eine nackte Reise um die Welt. © Quelle: Caroline Wimmer

Welches Land hat Ihnen im nackten Zustand denn am besten gefallen?

In Japan durfte ich gemeinsam mit 9.000 Anderen beim jährlichen Nacktfestival Hadaka matsuri mitlaufen, einer mehr als 1.300 Jahre alten Tradition. Das war ein einmaliges Erlebnis – abgesehen davon, dass die Temperatur um den Gefrierpunkt lag. Frankreich hat tolle Strände, Skandinavien die Saunakultur. Und ich mag die deutsche Ostsee. Schwer, sich zu entscheiden.

Gab es auch mal schlimme Erfahrungen?

Eigentlich nicht. Ich habe nackte Urlauberinnen und Urlauber als sehr tolerante Menschen kennengelernt, die mich als Anfänger in ihrer Mitte aufgenommen und tolle Tipps gegeben haben. Viele davon sind dann in den Reise-Hacks gelandet, denn man sollte schon wissen, was wo nackt geht und was nicht. In Südfrankreich etwa war ich in einer nackten Stadt, in der außer Naturisten auch viele Swinger unterwegs sind. Das ist nicht meine Welt, man konnte sich aber auch gut aus dem Weg gehen.

»Bring doch mal den Müll raus«: Nichts ist zu banal, um es in Cap d’Agde nicht auch nackt zu erledigen. © Quelle: Marc Engelhardt

Die größten Fehler der Anfänger?

Zu wenig Sonnencreme: Man braucht wirklich viel davon, weil man sich auch an Stellen eincremt, die sonst bedeckt sind. Immer ein Handtuch bei sich tragen, alleine schon aus hygienischen Gründen, um sich draufzusetzen. Und man braucht eine Bauchtasche, denn Nackte tragen keine Hosen. Geld und Schlüssel müssen aber irgendwo hin. Und Vorsicht, wenn man am Nacktbadestrand einen Espresso bestellt: Wenn der daneben geht, tut’s weh.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Männer fast immer die Frage stellen: Was mache ich, wenn ich eine Erektion bekomme? Die Frage stelle ich jetzt mal stellvertretend für die Männerwelt.

Eine Nacktyoga-Lehrerin aus New York hat mir mal verraten, dass praktisch alle Männer sie danach fragen – dass sie aber noch nie mitbekommen habe, dass das Problem auftritt. So geht mir das auch. Wenn doch: Handtuch drüber, am Strand auf den Bauch drehen oder ab ins kalte Wasser. Hauptsache, man macht nicht viel Aufhebens.

Es heißt: Nudisten sind glücklicher. Stimmt das?

Das glaube ich unbedingt. In der Werbung und im Internet wird uns vorgegaukelt, alle außer uns sähen aus wie Venus und Adonis. Im Nackturlaub sieht man: Das stimmt nicht – die anderen sind auch ganz normal gebaut. Schon ist man zufriedener mit dem eigenen Körper, seinen Einkerbungen und Auswölbungen – und das macht glücklich.

Zum Schluss müssen Sie noch eins verraten: Werden die Besucherinnen und Besucher Sie bei Ihrer Lesung am Flemhuder See nackt erleben?

Im Norden hängt das ja nicht zuletzt von den Temperaturen ab. Aber wenn das Publikum nackt ist, werde ich mich sicher nicht als einziger mit Anzug und Krawatte davor stellen.

Interview: Kristiane Backheuer

Marc Engelhardt, „Reise Hacks für Nackte – ein schamloser Wegweiser“, Conbook Verlag, 9,95 Euro, ISBN 978-3-95889-422-8. Der Autor ist am Mittwoch, 17. August, im „Naturist Camping“ am Flemhuder See in Krummwisch. Allerdings ist die Veranstaltung nur für Gäste des Campingplatzes vorgesehen. Die Lesetour findet in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK) und der Initiative „Get naked Germany“ statt.